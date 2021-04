Tales of Arise: Releasetermin, Trailer und technische Details zur PS5-Version

"Tales of Arise" erscheint im September 2021.

Heute nahmen die Verantwortlichen des japanischen Publishers Bandai Namco Entertainment gleich mehrere Ankündigungen zum kommenden Rollenspiel „Tales of Arise“ vor.

Die wichtigste Neuigkeit vorweg: Wie bekannt gegeben wurde, wird „Tales of Arise“ hierzulande ab dem 10. September 2021 für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und natürlich die PlayStation 5 erhältlich sein. Passend zur Enthüllung des finalen Releasetermins wurden frische Trailer zur Verfügung gestellt, in denen unter anderem auf die Spielwelt von „Tales of Arise“ eingegangen wird.

Zwei Darstellungs-Modi für die neue Konsolen-Generation

Solltet ihr euch dazu entscheiden, das neue Japano-Rollenspiel aus dem Hause Bandai Namco Entertainment für eine der beiden New-Generation-Konsolen zu erwerben, werdet ihr die Möglichkeit haben, zwischen zwei unterschiedlichen Darstellungs-Modi zu wählen. Je nach eurer Präferenz wird „Tales of Arise“ auf der PS5 und der Xbox Series X wahlweise mit 60 Bildern die Sekunde oder aber im 4K-Modus dargestellt.

Gleichzeitig wurde versprochen, dass die PlayStation 5-Fassung des Rollenspiels Gebrauch von den exklusiven Features des DualSense-Controllers machen wird. Nähere Details wurden hier allerdings nicht genannt. „Tales of Arise“ versetzt euch in ein fernes Sonnensystem, das die beiden benachbarten Planeten Dahna und Rena beheimatet.

„Seit 300 Jahren herrscht das Volk von Rena über Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und beraubt seine Bevölkerung ihrer Würde und Freiheit. Tales of Arise beginnt mit zwei Personen, die auf verschiedenen Welten geboren wurden und sich danach sehnen, ihr Schicksal zu ändern und eine neue Zukunft für sich – und vielleicht ihr Volk – zu schaffen“, wird zur Handlung von „Tales of Arise“ ausgeführt.

