Test Drive Unlimited Solar Crown: Neuer Trailer zum Rennspiel folgt heute

"Test Drive Unlimited: Solar Crown" zeigt sich heute im neuen Trailer.

Im Sommer des vergangenen Jahres kündigten Nacon und die Entwickler von KT Racing die laufenden Arbeiten am Rennspiel „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ für die Konsolen und den PC an.

Nachdem es um das Open-World-Rennspiel in den vergangenen Monaten recht still wurde, dürfen wir uns im Laufe des heutigen Tages über einen neuen Trailer freuen. Dieser wird um 15 Uhr zur Verfügung gestellt und uns hoffentlich erste Spielszenen aus „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ liefern. Auch auf einen möglichen Releasetermin hoffen die Spieler. Ob dieser in der Tat schon am heutigen Mittwoch Nachmittag enthüllt wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Genau wie es bei den beiden Vorgängern der Fall war, versteht sich auch „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ als ein Rennspiel mit einer offenen Welt, das euch die Möglichkeit bietet, eine detailgetreu nachgestellte Insel zu erkunden und auf dieser Rennen zu bestreiten. Eigenen Angaben zufolge verfolgen die Entwickler von Nacon unter anderem das Ziel, die Serie mit „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ entsprechend zu modernisieren.

„Wir haben das neue Test Drive Unlimited-Konzept entwickelt, indem wir die DNA des Spiels beibehalten, aber auch das Gameplay und die Spielmodi weiterentwickelt haben, um sie zu modernisieren und den aktuellen Trends und dem, was den heutigen Spielern Spaß macht, anzupassen“, so die Entwickler.

„Wir wollten dieses großartige Franchise neu starten, da es derzeit kein wirkliches Äquivalent gibt.“

Oh, and by the way. . . come and hang out with all your #TDUSC buddies as we premier the brand-new ‚Head to Head‘ trailer TOMORROW! https://t.co/8oRv0Mdc2d pic.twitter.com/4dKotTWZIM

— Test Drive Unlimited Solar Crown (@testdrive) April 20, 2021