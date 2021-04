Werewolves Within: Erster Trailer liefert Eindrücke aus dem Kinofilm

Wie vor einigen Wochen angekündigt wurde, wird Ubisofts VR-Titel "Werewolves Within" den Weg in die Kinos finden. Ein erster Trailer, der heute veröffentlicht wurde, liefert Eindrücke aus der kommenden Verfilmung.

Im Februar wurde bekannt gegeben, dass Ubisofts VR-Titel „Werewolves Within“ in Form einer Verfilmung den Weg in die Kinos finden wird.

In den USA wird der Kinostart am 25. Juni 2021 erfolgen. Auf den Streaming-Plattformen hingegen wird „Werewolves Within“ in den USA ab dem 2. Juli 2021 zu sehen sein. Ob und wann der Film den Weg nach Europa beziehungsweise Deutschland finden wird, wurde bisher nicht bestätigt. Dies soll uns jedoch nicht davon abhalten, euch den ersten Trailer zu „Werewolves Within“ zu präsentieren, der heute veröffentlicht wurde.

Lüftet ein düsteres Geheimnis

Die Geschichte von „Werewolves Within“ ist in der Kleinstadt Beaverfield angesiedelt. Nachdem ein Schneesturm dafür sorgte, dass eine Gruppe von Einwohnern in einem örtlichen Gasthaus eingesperrt wurde, liegt es an dem neu angekommenen Förster Finn (Sam Richardson) und der Postangestellten Cecily (Milana Vayntrub), den Frieden zu bewahren und die Wahrheit hinter einer mysteriösen Kreatur aufzudecken, die angefangen hat, die kleine Gemeinde zu terrorisieren.

Zur Ensemble-Besetzung gehören laut Ubisoft Sam Richardson („Veep“, „Detroiters“), Milana Vayntrub („This Is Us“), George Basil („Crashing“), Sarah Burns („Barry“), Michael Chernus („Tommy/CBS“), Catherine Curtin („Orange Is The New Black“), Wayne Duvall („The Hunt“), Harvey Guillén („What We Do In The Shadows“), Rebecca Henderson („Russian Doll“), Cheyenne Jackson („30 Rock“), Michaela Watkins („Brittany Runs A Marathon“) und Glenn Fleshler („True Detective“).

Regie führt Josh Ruben („Scare Me“).

