Cyberpunk 2077: CD Projekt enthüllt neue Verkaufszahl

Trotz der Mängel fand "Cyberpunk 2077" reichlich Abnehmer.

CD Projekt hat eine neue Verkaufszahl zu „Cyberpunk 2077“ veröffentlicht. Wie das Unternehmen auf Twitter bekanntgibt, wurden allein im vergangenen Jahr mehr als 13,7 Millionen Exemplare des Titels verkauft. Die Angabe basiert auf internen Schätzungen, die auf Informationen, die aus dem Handel stammen, aufbauen. Überraschend ist die Zahl nicht, da CD Projekt schon vor Weihnachten 2020 von 13 Millionen Verkäufen sprach.

Finanzzahlen veröffentlicht

Auch finanziell konnte CD Projekt vor einigen Tagen beeindrucken. Auf Twitter sprach das Unternehmen in der vergangenen Woche in Bezug auf das Jahr 2020 von einem Umsatz von umgerechnetund einem Nettogewinn von 303 Millionen US-Dollar. Im vorherigen Geschäftsjahr war es „nur“ ein Umsatz in Höhe von 137,2 Millionen US-Dollar, woraus ein Nettogewinn von 46,1 Millionen US-Dollar entstand.

Weniger beeindruckend war die Qualität von „Cyberpunk 2077“ im vergangenen Jahr. Auf den mittlerweile recht betagten Konsolen PS4 und Xbox One, für die das Rollenspiel veröffentlicht wurde, sorgten Bugs und eine insgesamt mangelhafte Spielqualität für reichlich Frust. Sony nahm den Titel sogar aus dem PlayStation Store und bot eine Rückerstattung der bereits getätigten Zahlungen an. Die PS5- und Xbox Series X/S-Fassungen sollen erst im Laufe des Jahres folgen.

Das Launch-Desaster könnte CD Projekt langfristig schaden, was sich vor allem am Börsenwert des Unternehmens bemerkbar macht. Lag dieser kurz vor dem Launch von „Cyberpunk 2077“ noch bei rund 100 Euro pro Aktie, so sind es mittlerweile weniger als 40 Euro – Tendenz sinkend.

Da der Aktienwert eines Unternehmens immer auch eine Wette auf die Zukunft ist, scheinen die Anleger zunehmend das Vertrauen in die Firma zu verlieren. Auch die PlayStation Store-Version von „Cyberpunk 2077“ lässt nach wie vor auf sich warten.

