Life is Strange True Colors: Neues Video zeigt Alex und die Eröffnungssequenz

Kurz nach der offiziellen Ankündigung des Story-Adventures bedachten uns die Entwickler von Deck Nine Games mit einem frischen Video zu "Life is Strange: True Colors". Zu sehen sind die Eröffnungssequenz und die Protagonistin Alex.

"Life is Strange: True Colors" erscheint im September 2021.

Im vergangenen Monat machten Square Enix beziehungsweise die Entwickler von Deck Nine Games endlich Nägel mit Köpfen und kündigten „Life is Strange: True Colors“ offiziell an.

Ergänzend dazu stellten die beiden Studios ein frisches Video bereit. Dieses ermöglicht euch einen Blick auf die Eröffnungssequenz und rückt die Protagonistin Alex in den Mittelpunkt. Offiziellen Angaben zufolge dürfen sich die Spieler bei „Life is Strange: True Colors“ auf nicht weniger als den technisch bisher fortschrittlichsten Ableger der beliebten Adventure-Serie freuen.

Die Geschichte von Alex Chen

„Life is Strage: True Colors“ erzählt die Geschichte der jungen Alex Chen, die durch Performance-Capture-Technologie und das Nachwuchstalent Erika Mori zum Leben erweckt wird. Zu den besonderen Fähigkeiten, über die Alex verfügt, gehört die Möglichkeit, die Emotionen anderer Menschen zu erleben, zu absorbieren und zu manipulieren. Lange hat Alex diese Fähigkeit unterdrückt, um ein möglichst normales Leben zu führen.

Zum Thema: Life is Strange True Colors: Offiziell mit Trailer angekündigt + Remaster bestätigt

„Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren – und dunkle Geheimnisse aufzudecken, die in der Kleinstadt versteckt liegen. Die Spieler/innen kontrollieren Alex Chens Reise und Kraft – damit haben sie ihre Zukunft in der Hand“, wird zur Geschichte ausgeführt.

„Life is Strange: True Colors“ wird am 10. September 2021 für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

