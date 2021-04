PlayStation Now: 1080p-Support bestätigt

PlayStation Now umfasst zahlreiche Spiele.

Sony hat auf Twitter angekündigt, dass PlayStation Now in den nächsten Wochen um das 1080p-Streaming kompatibler Spiele erweitert wird. Das entsprechende Update des Dienstes wird über mehrere Wochen hinweg ausgerollt, wobei Europa, die USA, Kanada und Japan, wo PlayStation Now verfügbar ist, abgedeckt werden.

Im besagten Tweet heißt es kurz und knapp: „PlayStation Now beginnt diese Woche mit dem Rollout der Unterstützung für das Streaming von 1080p-fähigen Spielen. Der Rollout wird in den nächsten Wochen in Europa, den USA, Kanada und Japan erscheinen, wo PlayStation Now verfügbar ist.“

PlayStation Now will begin rolling out support for streaming 1080p capable games this week.

The rollout will occur over the next several weeks across Europe, US, Canada, and Japan, where PlayStation Now is available. pic.twitter.com/OEHWHtMTw8

