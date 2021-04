Returnal: Die ersten 45 Minuten des Action-Titels im Gameplay-Video

Ende des Monats erscheint mit "Returnal" das neueste Werk von Housemarque exklusiv für die PlayStation 5. In einem ausführlichen und unkommentierten Gameplay-Video wird euch heute die Möglichkeit geboten, einen Blick auf die ersten 45 Minuten des Action-Titels zu werfen.

"Returnal" erscheint exklusiv für die PS5.

Mit „Returnal“ nimmt in wenigen Tagen das neueste Werk des finnischen Entwicklerstudios Housemarque Kurs auf die PlayStation 5.

Versprochen werden eine tödliche Welt, spannende Action und das Roguelike-Konzept. Kurz vor dem offiziellen Release von „Returnal“ stellten die Kollegen von GrizGaming ein ausführliches unkommentiertes Gameplay-Video zu „Returnal“ zur Verfügung. Dieses bringt es auf eine Laufzeit von rund 45 Minuten. Zu sehen sind unter anderem das Intro des Action-Titels, hitzige Feuergefechte sowie ausgewählte Waffen.

Auch Roguelike-Muffel sollen überzeugt werden

„Returnal“ wird am 30. April 2021 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht und laut Entwicklerangaben regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der neuen Konsole machen. In Aussicht gestellt wird beispielsweise eine Darstellung in 4K und 60FPS bei aktiviertem Ray-tracing. Ob es sich bei dem Ganzen um eine Unterstützung der nativen 4K-Auflösung handelt, wurde bisher jedoch nicht verraten.

Des Weiteren wiesen die Macher von Housemarque darauf hin, dass „Returnal“ mit seinen spielerischen Eigenheiten auch Spieler überzeugen wird, die dem Rougelike-Prinzip eher skeptisch gegenüberstehen: „Sie werden keine sehr starre Beziehung zu der Herausforderung des Spiels haben – es wird Ihnen ermöglicht, voranzuschreiten, wie Sie es möchten. In Kombination mit der Variation, die jeder Lauf bietet, glauben wir, dass es für die Spieler in jedem Lauf eine Welt mit unterschiedlichen Möglichkeiten geben wird.“

Weitere Eindrücke und alle wichtigen Meldungen zu „Returnal“ warten wie gehabt in unserer Themen-Übersicht auf euch.

