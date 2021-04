Call of Duty Warzone: Die originale Verdansk-Map wird nicht zurückkehren

"Call of Duty Warzone" startete in dieser Wochen in die dritte Season.

In dieser Woche starteten sowohl „Call of Duty: Black Ops Cold War“ als auch der Battle-Royal-Shooter „Call of Duty Warzone“ in die dritte Season.

In „Call of Duty Warzone“ erlebten die Spieler, wie die originale „Verdansk“-Karte ausgelöscht und durch die „1984“-Version ersetzt wurde. Vielen Nutzern stellte sich schnell die Frage, ob und wann das lieb gewonnene Original ein Comeback feiern könnte. Um erst gar keine falschen Hoffnungen aufkommen, sorgten die verantwortlichen Entwickler von Raven Software in einer kurzen Stellungnahme für Klarheit.

Das originale Verdansk ist Geschichte

Wie auf Nachfrage bestätigt wurde, ist die Zerstörung des originalen „Verdansk“ endgültig. Dies bedeutet in der Praxis, dass die Karte nicht zurückkehren wird – weder im Rahmen eines zeitlich begrenzten Events noch in einer späteren Season. „Raven Software hat uns gegenüber bestätigt, dass das Setup von Verdansk, das wir im letzten Jahr lieben gelernt haben, nie wieder in irgendeiner Form spielbar sein wird“, heißt es in einem Bericht von Charlie Intel.

Im Laufe der Woche bestätigte Infinity Ward bereits, dass Raven Software von nun für die kompletten Wartungsarbeiten von „Call of Duty Warzone“ verantwortlich sein wird. Dadurch ist Infinity Ward in den nächsten Wochen und Monaten in der Lage, sich voll und ganz auf die Arbeiten an neuen Inhalten zu konzentrieren.

„Call of Duty: Warzone“ is für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

