For Honor: Zeitlich begrenztes Ingame-Event „Chimären-Bankett“ gestartet – Neuer Trailer

Das Multiplayer-Actionspiel "For Honor" lädt die Spieler zum "Chimären-Bankett" ein. Dabei handelt es sich um ein zeitlich begrenztes Ingame-Event, das die Spieler in den kommenden Wochen bei Laune halten soll.

Die Verantwortlichen von Ubisoft haben ein neues Ingame-Event in dem Multiplayer-Actiontitel „For Honor“ gestartet. Ab sofort können die Spieler an dem Chimären-Bankett teilnehmen, das bis zum 13. Mai 2021 zur Verfügung stehen sollen.

Verteidigt euren Boten!

In einem neuen 4v4-Modus namens „Die Boten der Chimären“ wird die Chimären-Allianz ihre eigenen Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Dabei werden sich die Spieler in der Knight Area Map miteinander messen. In diesem Modus wird jedes Team mit einem Teammitglied an den Start gehen, das zum Boten ernannt wird, wobei die Rolle in jeder Runde an einen anderen Spieler übertragen wird. Wer als erstes den gegnerischen Boten besiegt, gewinnt die Runde.

Zusätzlich bekommen die Spieler im Rahmen des Events einen kostenlosen Event-Pass geboten, der ein neues Kampf-Outfit, einen Emotions-Effekt und ein Ornament mit sich bringt. Zudem kann man die Rüstungsvariationen, die von dem Einfluss der Chimären-Allianz inspiriert wurden, als Loot abstauben. Diese Variationen werden auch über das Event hinaus verfügbar sein.

Damit man schon einmal einen Eindruck von dem Chimären-Bankett erhält, haben die Verantwortlichen auch einen offiziellen Trailer bereitgestellt, den wir unterhalb des Artikels für euch eingebunden haben.

„For Honor“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich. Aktuell befindet man sich in der ersten Saison des fünften Jahres. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

