It Takes Two: Knackt ersten Verkaufsmeilenstein – Statement von Josef Fares

"It Takes Two" verkauft sich recht ordentlich. Mehr als eine Million Verkäufe konnten inzwischen gezählt werden, was die Hazelight Studios mit einem Tweet zelebrieren.

In "It Takes Two" müssen die Protagonisten zusammenarbeiten.

Dass Spieler nach wie vor ein Interesse daran haben, für gute Spiele Geld auszugeben, verdeutlicht der Erfolg des Koop-Adventures „It Takes Two“. Der Titel kam Ende März 2021 auf den Markt. Und wie die Entwickler der Hazelight Studios auf Twitter betonen, wurde der Titel mittlerweile mehr als eine Million mal verkauft.

Statement der Entwickler

Auf demheißt es: „Wow!!! Ich habe gerade herausgefunden, dass von It Takes Two über 1 Million Exemplare verkauft wurden und es weiterhin stark läuft! Vielen Dank für all die Liebe, die ihr unserem Spiel entgegengebracht habt, es bedeutet uns sehr viel.“

Der zuständige Autor und Director Josef Fares setzte noch einen Tweet obendrauf: „Das zeigt, dass es definitiv Spieler gibt, die auch Koop-Only-Spiele spielen möchten! Vielen Dank an alle und ich hoffe, wir sehen mehr Spiele wie dieses.“

Falls ihr den Kauf von „It Takes Two“ nachholen möchtet. Nachfolgend habt ihr die Gelegenheit dazu:

Zur Handlung: Während Cody und May im Spiel aufgrund eines magischen Zaubers, der sie in Puppen verwandelt hat, gefangen sind, stoßen sie auf verschiedene Herausforderungen. So erlebt ihr die Abenteuer eines zerstrittenes Paares, das lernen muss, zusammenzuarbeiten und Differenzen zu überwinden, um der Welt, in der sie gefangen sind, entkommen zu können.

In unserem Test kam „It Takes Two“ auf eine Wertung von 8,5. Im Fazit betonte Olaf: „It Takes Two erreichte uns emotional mit seiner herzerwärmenden Geschichte, aber motivierte eben auch mit seinem ausgewogenen Gameplay. Deshalb erhält dieses Koop-Abenteuer auch eine glasklare Kaufempfehlung. Mit It Takes Two haben sich Hazelight selbst übertroffen!“ Nachfolgend könnt ihr euch nochmals den offiziellen Launch-Trailer anschauen:

