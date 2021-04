Judgment: Ab heute für die PS5 erhältlich – Neue Countdown-Website deutet auf baldige Ankündigung hin

Ab heute ist SEGAs Action-Adventure „Judgment“ auch für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie Google Stadia erhältlich. Somit kann man das Detektivabenteuer in 4k und 60 fps genießen. Allerdings wird kein kostenloses Upgrade angeboten, weswegen alle Besitzer der Current-Gen-Fassungen noch einmal zur Kasse gebeten werden.

Wird der Nachfolger offiziell angekündigt?

Nachdem sich Toshihiro Nagoshi, Studiooberhaupt der Ryu ga Gotoku Studios, in der Vergangenheit nicht für einen Nachfolger ausgesprochen hatte, verdichten sich die Hinweise auf eben diesen immer mehr.

Vor einigen Wochen war ein neuer Markenschutzeintrag aufgetaucht, der auf weitere Geschichten rund um den Privatermittler Takayuki Yagami hinwies. Nun haben die Verantwortlichen eine neue Countdown-Website unter dem Namen „Judgment Day“ veröffentlicht. Demnach soll am 7. Mai 2021 um 16 Uhr eine Ankündigung erfolgen. Die Website ist auch in verschiedenen Sprachen verfügbar, was darauf schließen lässt, dass es eine internationale Ankündigung sein wird.

Bei „Judgment“ handelt es sich um ein Spin-Off zur „Yakuza“-Reihe. Anstatt einen ehemaligen Yakuza zu spielen, sehen sich die Spieler in der Rolle eines früheren Anwalts wieder, der unehrenhaft entlassen wurde und sich seither als Detektiv verdingt. Eine düstere Mordserie sucht Kamurocho heim und Takayuki Yagami wird hineingezogen. Die Spieler nehmen die Ermittlung auf und versuchen den Mysterien der Stadt auf den Grund zu gehen.

Sobald SEGA und Ryu ga Gotoku Studio ihre Ankündigung vornehmen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Würdet ihr euch über einen Nachfolger zu „Judgment“ freuen? Verratet es uns in den Kommentaren!

