Mortal Kombat: Offenbar mehrere neue Filme geplant

"Mortal Kombat": Sind weitere Filme geplant?

In wenigen Wochen erscheint mit „Mortal Kombat“ ein Reboot zu den seinerzeit nur bedingt erfolgreichen „Mortal Kombat“-Streifen, der laut offiziellen Angaben einiges besser und die damaligen Trash-Streifen vergessen machen soll.

Allem Anschein nach meinen es die Verantwortlichen von Warner Bros. in der Tat ernst und planen auf lange Sicht mit der „Mortal Kombat“-Marke. Dies lassen zumindest die Aussagen von Joe Taslim vermuten, der im neuesten „Mortal Kombat“-Film in die Rolle des frostigen Kriegers Sub-Zero schlüpfen wird. Wie dieser in einem aktuellen Interview verlauten ließ, gilt sein Vertrag für gleich vier neue „Mortal Kombat“-Filme.

Ob es in der Tat zu mehreren Filmen kommen wird, bleibt laut Taslim allerdings abzuwarten, da mögliche Nachfolger offenbar vom Erfolg des Reboots abhängig sind. „Wir wissen nicht, ob wir eine Fortsetzung machen werden – drücken Sie uns die Daumen, dass wir eine Fortsetzung haben werden. Wenn dieser [Film] erfolgreich ist, machen wir vielleicht mehr“, so Taslim kurz und knapp.

Zum Thema: Mortal Kombat: Der Film soll hinsichtlich der Gewalt „an die Grenzen des Möglichen gehen“

Hierzulande wird der Reboot laut aktuellen Planungen ab dem 6. Mai 2021 zu sehen sein. Da aufgrund der Corona-Pandemie auszuschließen ist, dass die Kinos bis dahin wieder geöffnet sind, dürfte Warner Bros. hierzulande auf diverse Streaming-Plattformen zurückgreifen.

The wait for Mortal Kombat is almost over – to #PrepareForMortalKombat, watch the first seven minutes of #MortalKombatMovie and tag your movie krew. Experience Mortal Kombat in theaters and streaming on HBO Max* this Friday. pic.twitter.com/N9zTw0t1tc

— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) April 20, 2021