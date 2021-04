PlayStation: China-Pressekonferenz mit Neuankündigungen – Termin & Livestream

"PlayStation China Hero Project": Neuankündigungen in der nächsten Woche?

Im Rahmen der „PlayStation China Hero Project“ genannten Initiative arbeitete Sony Interactive Entertainment in der Vergangenheit mit ausgewählten chinesischen Studios zusammen und unterstützte diese bei der Veröffentlichung ihrer Titel für die PlayStation-Plattformen.

Wie bekannt gegeben wurde, dürfen wir uns offenbar schon in wenigen Tagen über die Ankündigung neuer Titel und Partnerschaften freuen, die aus dem „PlayStation China Hero Project“ hervorgehen. So wurde bekannt gegeben, dass am kommenden Dienstag, den 29. April 2021 eine neue PlayStation China-Presskonferenz stattfinden wird. Los geht es um 5 Uhr unserer Zeit.

Auf Plattformen wie Weibo, Bilibili, Douyu.com, Huya.com, Douyin (Tik-Tok) und Kuaishou kann die PlayStation China-Pressekonferenz live verfolgt werden. Worauf sich die Zuschauer und das chinesische Publikum im Detail freuen dürfen, wurde bisher nicht verraten. Stattdessen war im Rahmen der offiziellen Ankündigung lediglich die Rede von diversen Präsentationen und Ankündigungen.

Das „PlayStation China Hero Project“ dürfte dabei allerdings eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Und wer weiß? Möglicherweise wird auch der eine oder andere Titel präsentiert, der den Weg in den Westen findet.

Spätestens Anfang der kommenden Woche wissen wir mehr.

