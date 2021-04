Black Ops Cold War & Warzone: Das Double XP-Wochenende steht bereit – Multiplayer und Outbreak können kostenlos gespielt werden

An diesem Wochenende kann man sich in "Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Call of Duty: Warzone" doppelte Erfahrungspunkte verdienen. Zudem können interessierte Spieler den Multiplayer- sowie den Outbreak-Modus kostenlos spielen.

Am vergangenen Donnerstag hatten Activision, Treyarch und Raven Software die dritte Season in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ gestartet. Somit können sich die Spieler einmal mehr zahlreiche neue Inhalte freischalten. Neben neuen Operatoren werden auch Embleme, Calling Cards, Outfits, Waffen und vieles mehr geboten, die allesamt im Battle Pass enthalten sind. Zudem kann man sich auch in den Saison-Prestigerängen einmal mehr nach oben arbeiten.

Steigt schneller die Ränge auf

Damit man bereits einen guten Saisonstart erlebt, haben die Verantwortlichen auch ein Double XP-Wochenende an den Start gebracht. Seit dem gestrigen Abend bis zum kommenden Montag, den 26. April 2021 um 19 Uhr kann man sich doppelte Erfahrungspunkte und doppelte Waffen-Erfahrungspunkte verdienen. Der Bonus steht sowohl in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ als auch in „Call of Duty: Warzone“ zur Verfügung.

Des Weiteren hat Treyarch ein kostenloses Testwochenende für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ gestartet. Bis zum 28. April 2021 um 19 Uhr können alle interessierten Spieler den Multiplayer sowie den Outbreak-Modus kostenlos herunterladen und sich in die actionreichen Schlachten stürzen.

Mit einem kleinen Update für den aktuellen Hauptteil hatman noch einmal einige kleine Fehler behoben hat, die sich zum Saisonstart einmal mehr eingeschlichen hatten. Die konkreten Änderungen kann man den Patchnotes entnehmen, die die Entwickler auf der offiziellen Seite bereitgestellt haben. Mit der neuen Season wurde auch eine neue Variante von Verdansk veröffentlicht, die den Battle Royale-Modus ins Jahr 1984 zurückbrachte.

