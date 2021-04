Hitman 3: Die Politikerin wurde als neues Elusive Target ausgeschrieben

Die zuständigen Entwickler von IO Interactive haben ein neues Elusive Target für den Stealth-Actiontitel „Hitman 3“ veröffentlicht. Demnach können sich die Spieler auf die Jagd nach der Politikerin begeben.

Ihr habt nur einen Versuch

Hinter der Politikerin versteckt sich Dame Barbara Elizabeth Keating, die ehemalige Wirtschafts- und Außenministerin Neuseelands. Sie musste ihre Posten freigeben, nachdem eine ihrer Wohltätigkeitsorganisationen der Geldwäsche beschuldigt wurde. Daraufhin hat Keating ihre eigenen Taten anderen Leuten angehangen, um ihren eigenen Namen reinzuwaschen. Nun hat 47 den Auftrag Keating auszuschalten.

Allerdings hat man wieder nur einen einzigen Versuch, um Keating zu eliminieren. Bis zum 3. Mai 2021 können sich die Spieler an dem neuen schwer zu fassenden Ziel versuchen, wobei sie einmal mehr ausgiebig planen sollten, um ihre Chance auch zu nutzen. Somit sollte man sich schon einmal das neue Video anschauen, das einen kurzen Blick auf das Ziel gewährt.

Mehr zum Thema: Hitman 3 – Verkaufszahlen stiegen im Vergleich zum Vorgänger um 300 Prozent

„Hitman 3“ erschien Anfang des Jahres für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Die Entwickler bringen in aller Regelmäßigkeit neue Inhalte ins Spiel, die neben schwer zu fassenden Zielen auch neue Gebiete umfassen werden. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Hitman 3