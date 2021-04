NieR Replicant: Produzent Taro rechnet nicht mit einem kommerziellen Erfolg

In dieser Woche wurde die Rollenspiel-Neuauflage "NieR Replicant" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Wie Produzent Yusoke Saito in einem Interview einräumte, geht er nicht davon aus, dass sich das Remaster zu einem kommerziellen Erfolg entwickelt.

"NieR Replicant" ist ab sofort erhältlich.

In dieser Woche wurde die Rollenspiel-Neuauflage „NieR Replicant“ für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht.

In einem aktuellen Interview verlor Yusoke Saito, der verantwortliche Produzent des Remasters, ein paar Worte über sein aktuelles Projekt und räumte ein, dass er nicht davon ausgeht, dass der Erfolg, den „NieR Automata“ einfuhr, wiederholt werden kann. Stattdessen rechnet er damit, dass es „NieR Replicant“ auf dem Markt deutlich schwerer haben wird.

Taro deutlicht skeptischer als die Führungsetage von Square Enix

„In den letzten Jahren, als ich bei Square Enix war, strahlten sie immer diese spürbare Aura der Begeisterung aus, als wollten sie sagen: ‚Schau! NieR: Automata (das, was ich zuvor gemacht habe) hat sich gut geschlagen, daher wird sich NieR Replicant jetzt auch verkaufen‘. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Square Enix zu sagen, dass sie sich die Realität genau anschauen sollten“, führte Saito aus.

Und weiter: „Nur die Namen sind ähnlich und der Inhalt der beiden Spiele ist völlig unterschiedlich. Es wird sich also jetzt nicht wirklich gut verkaufen, oder? Ich meine, komm schon, ich habe es geschafft! Die Verkaufszahlen von Automata waren ein Zufall und all meine anderen Sachen haben sich kaum nennenswert verkauft. Wenn sie wirklich alle diese Discs herstellen und sie dann irgendwo auf einem großen Stapel in einem Lagerhaus aufbewahren, können wir damit allenfalls noch ein gutes Frisbee-Spiel veranstalten. Obwohl, ich meine … das klingt nach Spaß und allem … “

„Trotzdem war der große Erfolg von NieR: Automata ehrlich gesagt ein Wunder. Daher gehe ich nicht davon aus, dass wir so viel verkaufen werden. Wenn wir jedoch nicht eine bestimmte Anzahl absetzen, werden Mr. Yoko und ich gezwungen sein, die Welt zu bereisen und das Spiel von der Rückseite eines Lieferwagens aus zu verkaufen. Ah, und Mr. Okabe wird auch mitkommen müssen!“, heißt es abschließend.

