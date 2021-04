People Can Fly: „Outriders“-Entwickler kaufen ein weiteres Studio auf

Die "Outriders"-Entwickler von People Can Fly haben ihre Expansionsbemühungen verschärft und ein neues Studio aufgekauft, um eine weitere Filiale zu eröffnen. Fortan gehört Phosphor Studios zu People Can Fly.

In den letzten Wochen war das Entwicklerstudio People Can Fly ein Dauergast in den Nachrichten. Mit ihrem Actiontitel „Outriders“ haben sie einen unerwarteten Erfolg erreicht, der ihnen in Zukunft weitere Möglichkeiten eröffnen sollte. Nun haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass die PCF Group ein weiteres Entwicklerstudio übernommen haben.

Ein globaleres Studio

Demnach wurde Phosphor Games aufgekauft und in eine neue Filiale umgewandelt, die zukünftig den Namen People Can Fly Chicago tragen wird. Phosphor Games wurde im Jahr 2009 gegründet und ist ein mittelgroßes, erfahrenes Entwicklerteam, das von Justin Corcoran, Jarod Pranno und Chip Sineni angeführt wird. Die Entwickler haben Erfahrungen mit der Unreal Engine und haben in der Vergangenheit an Titeln wie „The Brookhaven Experiment“, „Heroes Reborn: Gemini“ und „Nether“ gearbeitet.

Justin Corcoran, der Geschäftsführer der Phosphor Studios, hat zu der Akquisition folgendes Statement abgegeben: „Für unser Team startet ein neues Kapitel. Wir freuen uns People Can Fly beizutreten, um ein komplett neues Triple-A-Studio zu gründen ─ People Can Fly Chicago. Unser Ziel ist es PCFs Präsenz in den USA zu stärken und People Can Fly als eine globale Marke aufzubauen.“

Auch People Can Fly-Geschäftsführer Sebastian Wojciechowski ist von der Übernahme begeistert, da man erfahrene und ambitionierte Entwickler für sich gewinnen konnte. Phosphor Studios Erfahrung und Qualität sollen die People Can Fly-Familie stärken. Somit kann man gespannt sein, welche Projekte das neue Studio in Zukunft verwirklichen wird.

