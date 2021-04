Returnal: PS5-Preload verfügbar und Video zu den Zeitschleifen

"Returnal" erscheint nächste Woche für die PS5.

Rund eine Woche vor der Veröffentlichung können PlayStation 5-Spieler, die Housemarques „Returnal“ digital vorbestellt haben, das Spiel via Preload auf die PS5 packen. Abhängig von der individuellen Internetgeschwindigkeit der einzelnen Nutzer kann dabei unter Umständen die eine oder andere Stunde vergehen, denn „Returnal“ bringt es auf 56 GB. Digital vorbestellen könnt ihr den Titel hier. Gespielt werden darf ab dem Launch-Tag.

Zeitschleifen im Video erklärt

Darüber hinaus könnt ihr euch ein neues Video zu „Returnal“ anschauen. Es stammt aus dem Hause IGN und widmet sich den Zeitschleifen, die ihr im Spiel mehrfach durchleben müsst. Denn regelmäßig segnet die Protagonistin das Zeitliche, was euch dazu zwingt, unter veränderten Voraussetzungen einen anderen Ansatz zu versuchen. Frustrierend soll das erzwungene Sterben, das nicht mit einem Scheitern gleichzusetzen ist, allerdings nicht ausfallen.

Obwohl die Philosophie des finnischen Studios beibehalten wird, in „Returnal“ also das Gameplay in den Fokus rückt, stellt der Titel eine große Abkehr von den Housemarque-Abenteuern der Vergangenheit dar. Das Team brachte in den vergangenen 25 Jahren vor allem Arcade-Titel hervor, darunter in erster Linie Twin-Stick-Shooter, die den Namen des Studios während der PlayStation-3-Ära prägten.

Hier erfahrt ihr mehr zu Returnal:

Sony und Housemarque versprechen mit „Returnal“ eine „mysteriöse Geschichte, einen bombastischen 3D-Sound, superschnelle Ladezeiten und taktiles haptisches Feedback“. Erleben könnt ihr das Ganze schon bald: „Returnal“ ist ab dem 30. April 2021 exklusiv für die PS5 erhältlich. Nachfolgend seht ihr die anfangs erwähnten Spielszenen zu den Zeitschleifen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Returnal