PS4 & PS5: Diese Spiele erscheinen kommende Woche

In den kommenden Tagen dürfen sich PlayStation-Spieler erneut auf etwas Videospiel-Nachschub freuen. Insgesamt erscheinen in der nächsten Woche fünf neue Games.

Nachdem zuletzt in der vergangenen Woche noch eine überaus stattliche Anzahl neuer Spiele für PS4 und PS5 erschien, geht es in den kommenden Tagen wieder etwas ruhiger zu. Insgesamt dürfen sich PlayStation-Fans in der nächsten Woche gleich auf überschaubare fünf neue Games freuen, darunter ein potentieller PS5-Exklusiv-Hit. Welche Titel das genau sind, das möchten wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

Genshin Impact (PS5)

Release: 28. April 2021

Letztes Jahr erschien das Action-Rollenspiel „Genshin Impact“ bereits für die PlayStation 4 und konnte einen regelrechten Hype entfachen. In wenigen Tagen folgt eine für Sonys PS5 optimierte Version des Titels, der unter anderem eine 4K-Auflösung unterstützen wird. Darüber hinaus versprechen die Entwickler des Games ebenfalls verbesserte Texturen sowie kürzere Ladezeiten auf der New-Gen-Konsole. Das Spiel ist kostenlos erhältlich, bietet dafür allerdings optionale Ingame-Käufe, die auf Gacha-Mechaniken basieren.

Im Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über einen Charakter, dessen Geschwisterteil von einer fremden Gottheit entführt wurde und euch anschließend in einen langen Schlaf versetzt hat. Als ihr wieder aufwacht, hat sich die Welt, die ihr zuvor kanntet, verändert und ihr müsst die freibegehbare Open World des wundersamen Kontinents Teyvat erkunden, um eure andere Hälfte zu finden. Dabei stellen sich euch natürlich auch allerlei Gegner in den Weg, die ihr mit einem auf sieben Elementen basierenden Kampfsystem erledigen müsst.

Hello Neighbor (PS4)

Release: 29. April 2021

Mit reichlich Verspätung landet das Social-Horrorspiel „Hello Neighbor“ kommende Woche auch auf der PlayStation 4. Ihr seid dabei, wie die Genrebezeichnung bereits verrät, natürlich im Verbund mit anderen Spielern unterwegs und müsst gemeinsam eine Aufgabe erfüllen: Ihr müsst herumschleichen, besondere Schlüssel einsammeln und damit daraufhin die Kellertür aufschließen. Doch natürlich gibt es hierbei auch einen Haken, denn einer eurer Mitspieler ist ein Neighbor, ein Verräter, der eure Mission sabotieren will.

Entsprechend variiert das Gameplay des Titels abhängig von eurer Rolle. Spielt ihr als Eindringling müsst ihr mit eurem Team zusammenarbeiten und eure Fähigkeiten geschickt einsetzen, um im Keller ein Schloss nach dem anderen aufzuschließen. Als Neighbor tragt ihr derweil eine Verkleidung, um euch unter die Eindringlinge zu mischen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Ihr stellt Fallen auf, um eure Gegenspieler der Reihe nach auszuschalten. Dabei müsst ihr auch stets darauf achten, den Verdacht auf andere zu lenken, damit euer Geheimnis nicht auffliegt.

R-Type Final 2 (PS4)

Release: 30. April 2021

Mit „R-Type Final 2“ kehrt, dank zweier erfolgreicher Crowdfunding-Kampagnen, eine wahre Shoot ‚em-Up-Legende zurück auf aktuelle Konsolen. Anders als die alten Teile der Marke, müssen Neulinge der Reihe übrigens keinen zu hohen Schwierigkeitsgrad befürchten, denn dieser soll sich an die Performance des Spielers anpassen. Darüber hinaus können sowohl die verschiedenen Vehikel als auch die Piloten angepasst werden können. Neben einigen neuen Leveln sollen übrigens auch einige liebgewonnene Klassiker im Spiel enthalten sein.

Des Weiteren versprechen die Entwickler, die wilde Action der Originale nicht nur mit einer zeitgemäßen Optik, sondern ebenfalls modernen Gameplay-Elementen vereinen zu wollen. In Kombination mit den neuen wie alten Schiffen sowie diversen Waffensystemen sollt ihr so eine wahre Symphonie der Zerstörung auf dem Bildschirm entfesseln können. Falls ihr zunächst Probe spielen möchtet, könnt ihr euch im PlayStation Store übrigens eine Demo herunterladen.

Returnal (PS5)

Release: 30. April 2021

Die vermutlich größte und für so manchen PS5-Besitzer eventuell auch meisterwartete Neuveröffentlichung der kommende Woche dürfte sicherlich der Rougelike-Shooter „Returnal“ von Entwicklerstudio Housemarque sein. Das Ziel der Macher war es, in bester PS1-Manier, einen reinen Third-Person-Shooter zu veröffentlichen, der euch in seinem Kern mit klassischer, brachialer Arcade-Action in seinen Bann ziehen will. Dabei müsst ihr mit jedem Durchlauf eure Ausrüstung verbessern, um gegen die angriffslustigen Gegner bestehen zu können.

Anders als in ihren vorherigen Games erzählt das Studio mit seinem neuesten Werk übrigens auch eine Geschichte. In dieser übernehmt ihr die Kontrolle über die Astronautin Selene, die auf dem gefährlichen Alienplaneten Atropos abstürzt und sich gegen die monströsen Bewohner dieser Welt behaupten muss. Dabei merkt die Kriegerin wider Willen schnell, dass sie in einer Zeitschleife gefangen ist und sie nach jedem Tod erneut kurz nach ihrem Absturz aufwacht. Falls ihr noch mehr über das Spiel wissen möchtet, empfehlen wir euch diesen Artikel im PlayStation Blog.

Terminator: Resistance Enhanced (PS5)

Release: 30. April 2021

Letztes Jahr durften sich bereits PlayStation 4-Spieler in „Terminator: Resistance“ den namensgebenden Tötungsmaschinen von SKYNET entgegenstellen. Nächsten Freitag folgt für PS5 eine technisch überarbeitete „Enhanced“-Fassung. Die Entwickler versprechen eine 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde sowie verbesserte Texturen, eine erhöhte Polygonanzahl, eine überarbeitete Beleuchtung, detailliertere Partikeleffekte, durchschnittlich viermal schnellere Ladezeiten und weitere Verbesserungen.

Darüber hinaus sollen ebenfalls Features des DualSense-Controllers unterstützt werden, etwa die adaptiven Trigger. Inhaltlich dürft ihr euch derweil über den brandneuen Infiltrator-Modus freuen, der euch in der Rolle eines T-800 gegen den Widerstand vorgehen lässt. An der Story, die auf den ersten beiden Kultfilmen des Franchise basiert, ändert sich indes nichts. Ihr schlüpft in die Haut des Widerstandskämpfers Jacob Rivers und müsst versuchen, den Krieg gegen die Maschinen zugunsten der Menschheit zu entscheiden.

