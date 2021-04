Judgment: Vermeintlich geleaktes Video deutet auf nahende Ankündigung eines Nachfolgers hin

In den vergangenen Tagen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Sega an einem weiteren "Judgment"-Projekt arbeitet. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche durch einen vermeintlich geleakten kurzen Clip, der den neuen "Judgment"-Titel zeigen soll.

Befindet sich ein Nachfolger zu "Judgment" in Arbeit?

Zuletzt machte gleich mehrfach das Gerücht die Runde, dass Sega an einem Nachfolger zu „Judgment“ beziehungsweise einem neuen Projekt auf Basis der Marke arbeiten könnte.

Zunächst sickerte durch, dass sich das Unternehmen in Japan die Markenrechte an „Lost Judgment“ sicherte. Anschließend stellte Sega eine Countdown-Website zur Verfügung, der sich entnehmen ließ, dass der Publisher am 7. Mai 2021 einen neuen Titel enthüllen wird. Derzeit scheinen sich die Hinweise zu verdichten, dass sich hinter dem Ganzen in der Tat das nächste Kapitel der „Judgment“-Saga versteckt.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

So erreichte uns im Vorfeld der Ankündigung ein kurzer geleakter Clip, der erste Szenen aus dem neuen „Judgment“-Abenteuer zeigen soll. Viel ist allerdings nicht zu sehen. Stattdessen lässt der besagte Clip lediglich vermuten, dass der Privatermittler Takayuki Yagami wohl ein weiteres Mal in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt wird.

Da eine offizielle Stellungnahme beziehungsweise Bestätigung seitens Sega noch aussteht, sollten die aktuellen Gerüchte vorerst jedoch mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Sollte das japanische Unternehmen für Klarheit sorgen und das neue „Judgment“ offiziell ankündigen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

