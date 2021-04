Lost Soul Aside: Präsentation des Rollenspiels in dieser Woche?

In dieser Woche findet in China eine PlayStation-Pressekonferenz statt, in deren Rahmen verschiedene Projekte präsentiert werden. Allem Anschein nach befindet sich unter den vorgestellten Titeln auch das im Jahr 2018 angekündigte Rollenspiel "Lost Soul Aside".

"Lost Soul Aside" erscheint für die PlayStation 4.

Nach wie vor arbeitet das chinesische Entwicklerstudio Ultizero Games am ambitionierten Rollenspiel „Lost Soul Aside“, das sich für die PlayStation 4 in Entwicklung befindet.

Nachdem aus der geplanten Veröffentlichung im vergangenen Jahr nichts wurde, wurde es in den vergangenen Monaten recht still um das Fantasy-Abenteuer. Allem Anschein nach dürfen wir uns aber noch in dieser Woche über neue Eindrücke aus „Lost Soul Aside“ freuen, da das Rollenspiel offenbar im Rahmen der PlayStation China-Konferenz in dieser Woche präsentiert werden soll.

Teaser deutet auf baldige Präsentation hin

Darauf deutet zumindest ein entsprechender Teaser hin, der von den Entwicklern von Ultizero Games geteilt wurde. Die PlayStation China-Pressekonferenz startet am Donnerstag, den 29. April 2021 um 5 Uhr unserer Zeit. „Lost Soul Aside“ wurde bereits im Jahr 2018 angekündigt und orientiert sich laut Entwicklerangaben an bekannten Vorbildern wie „Final Fantasy XV“.

Euch verschlägt es in eine Welt, in der sich zwei Königreiche in einem tödlichen Krieg gegenüberstehen. Einige Jahre nach dem Ausbruch des Krieges tauchten Monster auf und begannen, wahllos Menschen zu töten.Die Aufgabe des Spielers wird in „Lost Soul Aside“ darin bestehen, der geheimnisvollen Macht hinter den Monsterausbrüchen auf den Grund zu gehen und diese einzudämmen.

