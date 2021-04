PlayStation: Hermen Hulst verspricht auch weiterhin experimentelle Spiele

In einem kürzlich veröffentlichten Interview führte Hermen Hulst von Sony Interactive Entertainment unter anderem aus, das Unternehmen sei auch in Zukunft darum bemüht, experimentelle Videospiele zu entwickeln.

Die PlayStation Studios sollen auch weiterhin experimentelle Spiele hervorbringen.

Vor einiger Zeit berichteten wir euch bereits, dass PlayStation sich künftig wohl vor allem auf große Blockbuster-Produktionen wie „God of War“ oder „Ghost of Tsushima“ fokussieren möchte. Dennoch wolle das Unternehmen auch weiterhin experimentelle Spiele unterstützen, wie Hermen Hulst, der Leiter der Sony Interactive Entertainment PlayStation Studios, in einem Interview verriet.

PlayStation an „vielfältiger Auswahl an Titeln“ interessiert

Genauer sprach der einstige Boss von Guerrilla Games („Horizon Zero Dawn“) mit den Kollegen von GamesIndustry. Neben der Kooperation mit Firewalk Studios sprach Hulst auch darüber, auf welche Arten von Spielen sich PlayStation-Besitzer freuen dürfen. Dabei gab er an, die Games, die das Unternehmen und seine Studios entwickeln würden, seien „so unterschiedlich und vielfältig […], wie sie nur sein können.“

Als Beispiele führt Hulst anschließend sowohl kleinere Titel wie „Astro’s Playroom“ als auch AAA-Games wie „The Last of Us Part 2“ an. Spieler könnten sich darauf verlassen, dass „wir diese Spiele auch weiterhin entwickeln werden, denn sie sind das Herz und die Seele dessen, was wir hier in den PlayStation Studios machen.“ Neben der Kreation qualitativ hochwertiger Blockbuster-Erlebnisse seien die Verantwortlichen mindestens ebenso bestrebt, neue Ideen zu erschaffen und Experimente zu wagen.

Generell sei dem Leiter der Sony Interactive Entertainment PlayStation Studios eine breite, vielfältige Spieleauswahl wichtig. Die Form, wie diese Titel letztendlich veröffentlicht werden würden, sei für Hulst dabei von sekundärem Interesse. Weitaus wichtiger sei es, dass diese Games „differenziert, vielfältig und unverwechselbar“ seien. Um dieses Ziel erreichen zu können, sollen für PS5 mehr Exklusivspiele erscheinen als je zuvor.

