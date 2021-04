Resident Evil Village: Zeitlich begrenzte Demo deutlich ausgeweitet

"Resident Evil Village" erscheint am 7. Mai 2021.

Um den Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Resident Evil Village“ auf die zukommt, kündigte Capcom kürzlich eine weitere zeitlich begrenzte Demo an.

Für Unmut sorgte die Tatsache, dass die besagte Probefassung lediglich über einen Zeitraum von 24 Stunden zur Verfügung stehen sollte. Nachdem die Spieler diese Entscheidung entschieden kritisierten, entschloss sich Capcom dazu, dem Druck der Nutzer nachzugeben und den Zeitraum, in dem die finale Demo zu „Resident Evil Village“ bezogen werden kann, deutlich zu verlängern.

Wie es in der offiziellen Ankündigung von Capcom heißt, wird die Demo hierzulande vom 2. Mai bis zum 10. Mai 2021 um jeweils 2 Uhr Nachts zur Verfügung stehen. Nichts geändert hat sich an der Tatsache, dass sich die Spielzeit der Demo auf 60 Minuten pro Account beläuft. Im Rahmen dieser Frist wird euch die Möglichkeit geboten, sowohl den Dorf- als auch den Schloss-Abschnitt zu erkunden und Eindrücke zu sammeln.

„Resident Evil Village“ wird ab dem 7. Mai 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Die Geschichte des Horror-Abenteuers folgt dem Schicksal des Protagonisten Ethan Winters, der sich auf die Suche nach seiner entführten Tochter begibt und sich in einem geheimnisvollen Dorf wiederfindet.

Weitere Eindrücke und Details zum nächsten großen Projekt von Capcom findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

