State of Play: Neue Episode mit Ratchet & Clank und mehr angekündigt

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, findet schon in dieser Woche eine neue Episode von "State of Play" statt. Freuen dürft ihr euch unter anderem über reichlich neues Gameplay-Material zum kommenden Action-Plattformer "Ratchet & Clank: Rift Apart".

"Ratchet & Clank: Rift Apart" gehört zu den Themen der nächsten "State of Play"-Ausgabe.

In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen stellt Sony Interactive Entertainment neue Episoden des „State of Play“-Formats bereit, in denen kommende Titel präsentiert werden.

Wie das Unternehmen heute bekannt gab, dürfen sich die Spieler bereits in dieser Woche auf eine weitere Ausgabe von „State of Play“ freuen. Diese wird am Donnerstag, den 29. April 2021 um 23 Uhr unserer Zeit zur Verfügung gestellt. Zu sehen sind zum einen zwei neue Indie-Titel, mit denen die PlayStation-Community zu gegebener Zeit bedacht werden soll.

Reichlich neue Gameplay-Szenen zu Rift Apart

In den Mittelpunkt der nächsten Episode rückt allerdings der in Kürze erscheinende Action-Plattformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“, der sich im Rahmen der neuen „State of Play“-Angabe in einem 15 Minuten langen Gameplay-Video zeigt. Stellt euch also auf ausreichend neue Eindrücke aus dem nächsten großen Titel von Insomniac Games ein.

Zum Thema: Ratchet & Clank Rift Apart: Neuer Gameplay-Trailer stellt Rivet vor

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ wird am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht und eine ganz neue Geschichte rund um das sympathische Duo erzählen. Dr. Nefarious sorgt wieder einmal für Chaos, indem er in die Vergangenheit reist und dort eine alternative Vergangenheit aufsucht, in der seine Pläne nicht von Ratchet und Clank durchkreuzt werden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ratchet and Clank: Rift Apart