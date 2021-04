Xuan-Yuan Sword VII: PS4-Version erscheint im Sommer – Neuer Trailer

"Xuan-Yuan Sword VII" erscheint im Sommer 2021 für die PS4.

Mit „Xuan-Yuan Sword VII“ geht die Action-Rollenspiel-Serie aus China in ihre nächste Runde und verspricht laut offiziellen Angaben erneut ein spannendes Abenteuer.

Nachdem das Rollenspiel hierzulande bereits für den PC beziehungsweise Steam veröffentlicht wurde, kündigten die verantwortlichen Entwickler von Softstar Entertainment in Zusammenarbeit mit dem Publisher Maximum Games an, dass die PlayStation 4- und Xbox One-Spieler hierzulande im Sommer 2021 mit „Xuan-Yuan Sword VII“ bedacht werden. Neben einer Download-Version wird es auf den Konsolen zudem eine Retail-Fassung geben.

Trailer geht auf die Geschichte ein

Einen konkreten Releasetermin spendierten Softstar Entertainment und Maximum Games der Konsolen-Version von „Xuan-Yuan Sword VII“ bisher zwar nicht, veröffentlichten im Rahmen der heutigen Ankündigung allerdings einen neuen Trailer, in dem etwas näher auf die Geschichte des Rollenspiels eingegangen wird.

Zum Thema: Xuan-Yuan Sword VII: Der stimmige Launch-Trailer zum chinesischen Rollenspiel

„Xuan-Yuan Sword VII ist ein ARPG, das in der chinesischen Geschichte und Mythologie verwurzelt ist. Die Spieler übernehmen die Rolle von Taishi Zhao, einem ruhigen und zuverlässigen Schwertkämpfer, der versehentlich in ein tragisches Schicksal verwickelt wurde. Um seine geliebte Familie zu beschützen, begibt er sich auf eine Reise in dieses chaotische Reich, um die Wahrheit zu finden“, heißt es dazu von offizieller Seite.

