Apex Legends: Frische Details zum in Kürze erscheinenden Arena-Modus

In wenigen Tagen wird der Battle-Royal-Shooter "Apex Legends" mit einem Arena-Modus bedacht. Zu diesem lieferten uns die verantwortlichen Entwickler von Respawn Entertainment nun weitere Details.

"Apex Legends" wird in Kürze mit einem Arena-Modus bedacht.

Nachdem die Macher von Respawn Entertainment versprachen, dass „Apex Legends“ auf absehbare Zeit mit weiteren Modi abseits der klassischen Battle-Royal-Scharmützel bedacht werden soll, kündigte das Studio mit der Arena kürzlich einen weiteren Modus an.

Der Arena-Modus wird den Weg in alle Versionen von „Apex Legends“ finden und ab dem 4. Mai 2021 zur Verfügung stehen. Die Arena hält in Form eines permanenten Modus Einzug und ermöglicht Duelle zwischen zwei Teams, bestehend aus jeweils drei Spielern. In einem aktuellen Info-Update nannten die Entwickler von Respawn Entertainment weitere Details zum Arena-Modus und dem Ablauf der Gefechte.

Zukünftige Battle-Pässe umfassen auch die Arena

In jeder neuen Runde beginnt ihr mit der Standardwaffe ohne Erweiterung, damit ein fairer Wettbewerb gewährleistet ist. Während ihr spielt, erhaltet ihr Ressourcen, mit denen ihr eure Waffe in drei Stufen aufrüsten könnt. Wie im Zuge der heutigen Ankündigung versichert wurde, lassen sich die Ressourcen lediglich Ingame verdienen. Mikrotransaktionen und Ingame-Käufe wird es hier nicht geben.

Die Fähigkeiten der Legenden spielen in der Arena natürlich eine wichtige Rolle. Weder „Taktische Fähigkeiten“ noch „Ultimative Fähigkeiten“ können wie im Battle-Royal-Modus genutzt werden. Stattdessen können diese in einer Runde nur begrenzt eingesetzt werden. Mit den bereits erwähnten Ressourcen ist es in der Arena allerdings möglich, sich weitere Aufladungen für die „Taktische Fähigkeiten“ noch „Ultimative Fähigkeiten“ zu sichern.

Somit wird die Verwaltung der Ressourcen durch eine taktische Komponente erweitert, da die Spieler abwägen müssen, ob sie mit den Materialien ihre Waffe aufrüsten oder ihre Fähigkeiten aufladen möchten. Abschließend wurde darauf hingewiesen, dass zukünftige Battle-Pässe sowohl den Battle-Royal-Modus als auch die Arena abdecken werden.

