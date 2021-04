Capcom Arcade Stadium: Für PS4 angekündigt, Trailer und Details

Ab Mai könnt ihr in die Vergangenheit zurückreisen.

Nach vorangegangenen Gerüchten hat Capcom bestätigt, dass „Capcom Arcade Stadium“ am 25. Mai 2021 für PlayStation 4, Xbox One und PC (via Steam) erscheinen wird.

Falls ihr euch dazu entschließt, die Sammlung vorzubestellen oder bis zum 8. Juni 2021 zu kaufen, bekommt ihr unter anderem das neue „Display Frames Set 1“. Im Anschluss wird das Paket nur noch kostenpflichtig vergeben. PS4-Spieler erhalten außerdem das Logo Theme.

Invincibility Mode angekündigt

Mit der Enthüllung von „Capcom Arcade Stadium“ für weitere Plattformen und der Nennung des Termins wurde auch der kostenpflichtige „Invincibility Mode“ angekündigt, der den „Game Over“-Bildschirm verhindert. Vorgestellt wird das neue Feature in einem Trailer, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Auch mit weiteren Klassikern ist zu rechnen. Details dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Mit „Capcom Arcade Stadium“, das Anfang des Jahres für Nintendo Switch veröffentlicht wurde, wollten die Entwickler ein authentisches Arcade-Erlebnis schaffen, das in die goldenen Tage der Spielhallen zurückführt.

„Capcom Arcade Stadium“ umfasst insgesamt 32 Klassiker aus den 80er Jahren bis hin zu den frühen 2000ern, wobei der Vertrieb der Spiele über drei Pakete hinweg erfolgen wird.

So heißt es in der offiziellen Beschreibung: „Fangt mit eurem Gratis-Download von 1943 – The Battle of Midway – an, oder schaut euch an, wo Arthurs Reise im alleinstehenden Addon in Form von Ghosts ’n Goblins begann. Außerdem könnt ihr eure Lieblingsspiele aus drei verschiedenen Arcade-Sets ergattern, die sich über drei verschiedene Äras verteilen. […] Ihr könnt alle drei Sets mit jeweils zehn Spielen auf einmal kaufen und euch daran jederzeit erfreuen.“

Weitere Meldungen zu Capcom:

Im eShop wird das Komplettpaket für 39,99 Euro verkauft. Einzeln kosten die Capcom Arcade Stadium Packs 1 bis 3 jeweils 14,99 Euro. Weitere Details zur Sammlung und eine Auflistung der Spiele könnt ihr euch auf der offiziellen Seite der Sammlung anschauen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Capcom Arcade Stadium