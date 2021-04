Days Gone: Gratis-PS4-Theme zum Geburtstag

"Days Gone" feiert Geburtstag.

Während noch unklar ist, ob irgendwann ein „Days Gone 2“ veröffentlicht wird, kann zumindest der zweite Geburtstag des ersten und weiterhin einzigen Teils der Sony Bend-Produktion gefeiert werden. Zelebriert wird der Geburtstag mit einem dynamischen PS4-Theme, das ihr kostenlos aus dem PlayStation Store laden könnt.

Möglich ist das mit Codes, die für verschiedene Regionen herausgegeben wurden, darunter ein Code für den europäischen PlayStation Store. Nachfolgend die Übersicht:

Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen Tweet, der das dynamische PS4-Theme anhand bewegter Szenen vorstellt. Es scheint, dass das Gratis-Angebot im Laufe des Tages wieder verschwinden wird.

„Days Gone“ wurde im April 2019 zunächst exklusiv für die PS4 veröffentlicht und kann unter anderem im PlayStation Store erworben werden, wowerden. Das ist zwei Jahre nach dem Launch natürlich ein Preis, den ihr nicht zwingend bezahlen müsst. Bei Amazon werden für die Disk-Version

Ob und wann mit einem Nachfolger gerechnet werden kann, steht weiterhin in den Sternen. Anfang April 2021 sickerte durch, dass für ein Sequel kein grünes Licht gegeben wurde. Davon möchte zumindest Bloomberg erfahren haben und verweist auf mit der Sachlage vertraute Quellen. Stattdessen soll sich Sony Interactive Entertainment dazu entschlossen haben, ein Teil von Sony Bend an Naughty Dogs Multiplayer-Titel mitwirken zu lassen.

Weitere Meldungen zu Days Gone:

Bei den Fans kam diese (weiterhin unbestätigte) Entscheidung nicht gut an. Eine Petition wurde ins Leben gerufen, die inzwischen auf mehr als 88.000 Unterzeichner kommt. Ein solches Projekt bräuchte natürlich ein Vielfaches an Käufern.

Wie hat euch „Days Gone“ gefallen. Würdet ihr Geld in einen Nachfolger investieren?

Today only! Download the #DaysGone Old Sawmill dynamic theme for the PS4.

Reedem at the PlayStation Store with the code for your region.

US, Canada, LatAm: G98M-2AN3-L6L4

Europe: QG4H-NMNN-N7P2

Japan: 3BLE-QEN4-2HDL

Korea: M57A-FNNQ-AH5F

Asia: E775-GENL-M6CQ pic.twitter.com/VU17wQ33Ke

— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) April 26, 2021