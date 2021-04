Ghosts ‘n Goblins Resurrection: Mit Termin & Trailer für die PS4 bestätigt

"Ghosts ‘n Goblins Resurrection" erscheint im Juni 2021 für die PS4.

Nachdem zunächst nur Nintendos Switch mit dem Action-Plattformer „Ghosts ‘n Goblins Resurrection“ versorgt wurde, erreichte uns im Laufe des gestrigen Tages das Gerücht, dass die restlichen Plattformen in wenigen Wochen versorgt werden sollen.

In der Zwischenzeit machte der verantwortliche Publisher Capcom Nägel mit Köpfen und kündigte „Ghosts ‘n Goblins Resurrection“ offiziell für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 an. Die besagten Plattformen werden demnach am 1. Juni 2021 mit dem knackigen Fantasy-Abenteuer bedacht, wobei Vorbesteller auf den Konsolen einen Tag früher loslegen können. Ein neuer Trailer zu „Ghosts ‘n Goblins Resurrection“ rundet die Ankündigung ab.

Auch Neulinge sollen auf ihre Kosten kommen

Im Zuge des neuesten Kapitels gibt die „Ghosts ’n Goblins“-Reihe dem Begriff „Sidescroller“ eine ganz neue Bedeutung, da die Geschichte des Titels auf einer großen Schriftrolle erzählt wird. Arthur rennt, springt, kämpft und manövriert wie gewohnt über Plattformen, Fallgruben sowie tückisches Terrain und nimmt es dabei mit gefährlichen Gegnern auf.

Zum Thema: Ghosts’n Goblins Resurrection: Videos zu den Schwierigkeitsgraden & Fähigkeiten

Während sich „Ghosts ’n Goblins“-Veteranen auf den gewohnt hohen Schwierigkeitsgrad und damit verbundene Herausforderungen freuen dürfen, wird dieses Mal auch an Neulinge gedacht. Diese können den Schwierigkeitsgrad von „Ghosts ‘n Goblins Resurrection“ nach Belieben anpassen und so für eine frustfreie Erfahrung sorgen.

Anbei der neue Trailer zu „Ghosts ‘n Goblins Resurrection“.

