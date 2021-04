The Walking Dead Saints & Sinners: Aftershock-Update mit neuen Inhalten hat einen Termin

"The Walking Dead: Saints & Sinners" erhält in Kürze kostenlosen Download-Nachschub. Im Mai erscheint das "Aftershock"-Update mit neuen Inhalten.

In "The Walking Dead: Saints & Sinners" erlebt ihr die Zombies aus nächster Nähe.

Im vergangenen Mai berichteten wir, dass für „The Walking Dead: Saints & Sinners“ weitere Inhalte geplant sind. Heute folgte die Ankündigung. So machten die Entwickler von Skydance Interactive das „Aftershock“-Update offiziell.

Mit dem Download erwartet euch ein kostenloses Inhalts-Update für das VR-Survival-Horrorspiel „The Walking Dead: Saints & Sinners“. Erscheinen soll es am 20. Mai 2021 für PlayStation VR.

Neue Missionen, Sammelobjekte und mehr

Das „Aftershock“-Update bietet euch laut Hersteller „stundenlang neue Inhalte“, die ihr in Form von neuen Missionen, Sammelobjekten und neuen Überlebenswerkzeugen erkunden könnt, während ihr euch gleichzeitig durch die untote Stadt New Orleans arbeitet.

„Dieses kostenlose Update ist für alle zugänglich, die die The Walking Dead: Saints & Sinners-Kampagne abgeschlossen haben“, so die Macher. „Es setzt das Engagement von Skydance Interactive fort, dem VR-Hit immer mehr aufregende Inhalte zu liefern. Und die Spieler können eines der inhaltsreichsten Erlebnisse in VR erwarten, mit weit über 20 Stunden Spielzeit.“

Skydance Interactive erinnert nochmals daran, dass Interessenten die Complete Edition von „The Walking Dead: Saints & Sinners“ digital über den PlayStation Store erwerben können. Physische Kopien der sind ebenfalls erhältlich.

„The Walking Dead: Saints & Sinners“ wurde mit einem Fokus auf Virtual Reality designt und konfrontiert euch mit einer komplett neuen Story. Ihr erlebt eine gewisse Entscheidungsfreiheit und brutale Kämpfe.

Im Verlauf der Handlung müsst ihr in den von endlosen Beißer-Horden überrannten und gefluteten Ruinen von New Orleans überleben. Behilflich sind euch dabei Waffen und Ressourcen, die ihr finden könnt. Auch überlebende Menschen stellen eine Gefahr dar, da sie untereinander in blutige Fehden verstrickt sind.

Nachfolgend seht ihr ein Video zum kommenden Content-Update von „The Walking Dead: Saints & Sinners“:

