Ace Combat 7 Skies Unknown: „Experimental Aircaft Series“-DLC im Gameplay-Trailer

Bandai Namco Entertainment hatte bereits vor wenigen Wochen den kommenden „Experimental Aircraft Series“-DLC für das Flug-Actionspiel „Ace Combat 7: Skies Unknown“ enthüllt. Nun haben die Verantwortlichen auch einen weiteren Gameplay-Trailer bereitgestellt, der die neuen Inhalte schon einmal in Aktion zeigt.

Neue Jets und Skins im Anflug

In dem „Experimental Aircraft Series“-DLC sind drei neue Kampfjets enthalten. Dabei handelt es sich um den F-15 S/MTD short (Takeoff and Landing / Maneuver Technology Demonstrator), den FB-22 Strike Raptor (Stealth Fighter Bomber) und den F-16XL (New Advanced Technical Fighter). Außerdem werden zahlreiche neue Skins in dem Paket enthalten sein. Folgende Skins wurden angekündigt:

Grabacr Skin (Su-47 Berkut)

Ofnir Skin (Su-37 Terminator)

Sorcerer Skin (F-15 S/MTD)

Wizard Skin (F-16XL)

Z.O.E. Skin (YF-23 Black Widow II)

Varcolac Skin (A-10C Thunderbolt II)

Huckebein Skin (MiG-21bis Fishbed)

Markov Skin (Su-35S Flanker-E)

Red Moon Skin (MiG-29A Fulcrum)

Markov Skin (Su-57)

Flash Skin (FB-22 Strike Raptor)

Butterfly Master Skin (CFA-44 Nosferatu)

Strigon Skin (Su-33 Flanker-D)

Zum Thema: Ace Combat 7: Aktuelle Verkaufszahlen bekannt

Allerdings haben die Verantwortlichen noch keinen konkreten Erscheinungstermin für den DLC angekündigt. Allerdings sollte er nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Hier ist der neueste Trailer zu „Ace Combat 7: Skies Unknown“:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ace Combat 7: Skies Unknown