Blood of Heroes: Brutaler Multiplayer-Action-Titel mit einem ersten Trailer angekündigt

Mit "Blood of Heroes" kündigten die Entwickler von Vizor Games einen neuen Multiplayer-Action-Titel für die Konsolen und den PC an. Wir haben die wichtigsten Details zur Neuankündigung für euch zusammengefasst.

"Blood of Heroes" erscheint unter anderem für die PlayStation-Plattformen.

Wie die unabhängigen Entwickler von Vizor Games bekannt gaben, arbeitet das Studio aktuell am Multiplayer-Action-Titel „Blood of Heroes“.

Laut der offiziellen Ankündigung verschlägt es euch in „Blood of Heroes“ in eine düstere Welt, in der ihr euch in „packenden PvP-Schlachten behaupten müsst“. In mittelalterlichen, nordisch angehauchten Arenen kämpfen die Krieger mithilfe eines großen Arsenals an Kampfstilen, Fähigkeiten und Waffen um ihr Leben und natürlich um die Ehre. Dabei werden die Duelle nicht nur durch das eigene Geschick mit Schwertern und anderen Klingen entschieden.

Sechs Charakter-Klassen in der Closed-Beta

Hinzukommen magische Fähigkeiten und Kriegssiegel, die die Gefechte in den Arenen durch eine zusätzliche strategische Komponente bereichern sollen. Auf dem PC startet am 4. Mai 2021 eine geschlossene Beta zu „Blood of Heroes“, die den Spielern die Möglichkeit bietet, einen ersten Blick auf die PvP-Scharmützel zu werfen und eine von sechs unterschiedlichen Charakter-Klassen anzuspielen.

Zum Thema: Ryse Son of Rome: Nachfolger als Multiplattform-Titel in Arbeit?

„Wir haben uns vorgenommen, ein Spiel zu kreieren, das wir selbst nicht mehr aus der Hand legen wollen: Eine böse Welt, vollgepumpt mit Adrenalin, inspiriert von legendären Spielen wie Dark Souls, mit unnachgiebigen PvP-Schlachten und Kriegern, die weder Gnade noch Angst kennen“, kommentierte Game-Director Dmitry Voronov die heutige Ankündigung.

Einen konkreten Releasetermin bekam „Blood of Heroes“ bisher nicht spendiert. Stattdessen wurde nur darauf hingewiesen, dass der Multiplayer-Titel für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

