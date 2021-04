CoD Black Ops Cold War: Neues Update mit Bugfixes und Optimierungen steht bereit

Ab sofort steht ein neues Update zum First-Person-Shooter "Call of Duty: Black Ops Cold War" bereit. Geboten werden laut offiziellen Angaben diverse Bugfixes und Optimierungen..

"Call of Duty: Black Ops Cold War" wurde mit einem neuen Update bedacht.

Wie die Entwickler von Treyarch bekannt gaben, steht auf allen Plattformen ab sofort ein neues Update zum First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ bereit.

Geboten werden laut Entwicklerangaben diverse Verbesserungen und Bugfixes. Zum einen nahmen sich die Macher von Treyarch laut eigenen Angaben der allgemeinen Performance von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ an und optimierten diese weiter. Im Multiplayer-Modus hingegen wurde ein Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass die Spieler nach einem Tomahawk-Kill mit 100 statt der angezeigten 50 Punkte bedacht wurden. Zudem werden Finishing-Moves nach der Installation des neuen Updates wie vorgesehen als Melee-Kills registriert.

Changelog fasst die Verbesserungen zusammen

Weitere Optimierungen betreffen das Scoreboard des Zombie-Modus, das zuletzt noch mit kleineren Fehlern zu kämpfen hatte. Aufgrund von Wartungsarbeiten wird zwischenzeitlich „Crossroads“ aus der Map-Rotation von „Onslaught“ auf den PlayStation-Plattformen entfernt. Welche Verbesserungen im Rahmen des neuen Updates sonst noch geboten werden, verrät der ausführliche Changelog, der auf der offiziellen Website auf euch wartet.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie die Konsolen der neuen Generation erhältlich und startete kürzlich in die dritte Season. Geboten werden neue Waffen, Inhalte für den Outbreak-Modus und mehr.

Alle relevanten Infos zu den Inhalten der dritten Season haben wir hier für euch zusammengefasst.

Quelle: Treyarch (Offizielle Website)

