PS Plus Mai 2021: Erste „Gratis-Spiele“ möglicherweise geleakt

Zählt "Battlefield 5" zu den PS Plus-Spielen im Mai?

In wenigen Stunden werden die PS Plus-Spiele für Mai 2021 enthüllt. Doch es scheint, dass es im Vorfeld zu einem Leak kam. Im Internet macht sich das Gerücht breit, dass zumindest die PS4-Games für den kommenden Monat feststehen. Es soll sich um „Battlefield 5“ und „Stranded Deep“ handeln. Nachfolgend die Eckdaten zu den beiden Spielen.

PS Plus im Mai 2021 (unbestätigt)

Battlefield 5 (PS4)

Veröffentlicht im November 2018

Metascore: 73

User-Score: 2,4

Regulärer Preis: 49,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Stranded Deep (PS4)

Veröffentlicht im April 2020

Metascore: 64

User-Score: 5.1

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Bestätigt wurden die beiden Spiele bislang nicht. Vielmehr möchte der, der in den vergangenen Wochen ziemlich gesprächig war, davon erfahren haben. Da sich seine Aussagen in der Vergangenheit gelegentlich bewahrheiteten, könnten auch seine neusten Erkenntnisse etwas mit der Realität zu tun haben.

Doch auch wenn die PS4-Spiele feststehen sollten, ist weiterhin unbekannt, auf welches Spiel sich PS5-Spieler im kommenden Mai einstellen können. Erfahren werdet ihr es wahrscheinlich heute in den Abendstunden.

Wann werden die PS Plus-Spiele für Mai 2021 enthüllt?

In der Regel werden die PS Plus-Spiele für den neuen Monat nach einem bestimmten Schema enthüllt. Die Freischaltung der neuen Games erfolgt mit wenigen Ausnahmen am ersten Dienstag eines neuen Monats. Die Enthüllung der PS Plus-Spiele wird am Mittwoch der Vorwoche vorgenommen – zumindest meist.

Für PS Plus im Mai 2021 ergeben sich damit folgende (wahrscheinliche) Termine:

Enthüllung der PS Plus-Spiele am 28. April 2021 gegen 17:30 Uhr.

Freischaltung der PS Plus-Spiele für Mai 2021 am 4. Mai 2021 bis Mittag.

Verfügbarkeit der „Gratis-Games“ des neuen Monats bis 1. Juni 2021.

Während noch unklar ist, welche PS Plus-Spiele heute Abend tatsächlich angekündigt werden, seid ihr weiterhin in der Lage, die PS Plus-Spiele für April 2021 zu laden. Sie sind bis zum kommenden Dienstag verfügbar. Und falls ihr den einen oder anderen Euro übrig habt: Heute gingen die neusten Angebote im PlayStation Store an den Start. Unsere Meldung zum PSN-Sale öffnet sich nach einem Klick auf den Link.

