PS5 & PS4: Sony möchte „aggressiv“ investieren

Sony investiert weiterhin in Partnerschaften und First-Party-Studios. Im laufenden Jahr möchte das Unternehmen dabei offenbar etwas aggressiver vorgehen.

Sony möchte auch weiterhin investieren.

Im Zuge des neusten Geschäftsberichtes gab Sony bekannt, dass die Abteilung „Games and Network Service“ ihr bisher bestes Jahr hinlegen konnte, was sowohl für dem Umsatz als auch für dem Gewinn gilt. Angetrieben wurde der Zuwachs von den PlayStation-Software- und Hardware-Verkäufen.

Damit nicht genug: Im laufenden Geschäftsjahr möchte das Unternehmen „aggressiv“ in die First-Party-Studios investieren, zusätzlich zu den Partnerschaften mit externen Spieleentwicklern für exklusive Spiele.

Hauseigene Software weiter stärken

Die Prognose des Unternehmens für das laufende Geschäftsjahr, das am 31. März 2022 endet, verdeutlicht bereits, dass in den kommenden Monaten mit höheren Einnahmen aus dem Verkauf von First-Party-Spielen gerechnet wird. Weitere Details lieferte der Sony-Finanzchef Hiroki Totoki, der sich in einem Meeting zu den internen und externen Investitionen äußerte.

„Wir beabsichtigen, das Entwicklungspersonal und andere interne Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um etwa 20 Mrd. Yen [183 Mio. Dollar] zu erhöhen, da wir unsere hauseigene Software weiter stärken möchten“, so Totoki. „Um unser Softwareangebot zu verbessern, werden wir weiterhin in Partnerschaften mit externen Studios investieren, zusätzlich zu den aggressiven Investitionen in unsere eigenen Studios.“

Als Beispiele nannte er die Investition in Haven Entertainment, das von Jade Raymond gegründet wurde. „Und mit unserer zusätzlichen Investition in Epic Games werden wir zusammen mit dem Rest der Sony-Gruppe auch daran arbeiten, die sozialen und plattformbezogenen Fähigkeiten von Spielen zu verbessern“, so die weitere Aussage.

Die Kommentare stehen mit den Worten von Sony Interactive Entertainments CEO Jim Ryan in Einklang. In einem Gespräch mit Nikkei erklärte der PlayStation-Chef, dass SIE „leise“ in die Entwicklung von First-Party-Software investiert habe und dass das Unternehmen weitere M&A-Möglichkeiten verfolgen könnte, um die internen Entwicklungskapazitäten zu stärken.

Sony gab heute bekannt, dass mit „Game & Network Services“, also der PlayStation-Sparte, im vergangenen Geschäftsjahr ein Umsatz in Höhe von 24,4 Milliarden Dollar erzielt werden konnte. Auch nannte das Unternehmen eine neue Auslieferungszahl zur PS5 und ging auf den Zuwachs im Bereich von PlayStation Plus ein. Unsere Meldung zu den neusten Zahlen findet ihr hier.

Wann ist die PS5 verfügbar?

Offen ist weiterhin, wann die PS5 in einer ausreichenden Menge im Handel erhältlich sein wird. Nach wie vor behindern die Produktionskapazitäten den Verkauf. Sony geht davon aus, dass die Engpässe im Laufe des Jahres zumindest in einem gewissen Maße abgebaut werden können. Auch Microsoft glaubt, dass sich die Situation ab Juli entspannen werde. Aktuelle Hiobsmeldungen, in denen von PS5-Lieferengpässen „für mehrere Jahre“ die Rede ist, scheinen in diesem Sinne überzogen zu sein.

