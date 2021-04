Ratchet & Clank Rift Apart: Ladezeiten in der Endversion noch schneller als im Trailer

"Ratchet & Clank: Rift Apart" wird die Geschwindigkeit der SSD voll ausnutzen. Auf ResetEra antwortete der Community Manager von Insomniac einem Fan, dass die Ladezeiten in der finalen Version noch kürzer sein werden, als im kürzlich gezeigten Trailer.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" erscheint in weniger als zwei Monaten.

Insomniac Games neuestes Werk „Ratchet & Clank: Rift Apart“ soll über extrem schnelle Ladezeiten verfügen, so dass ganze Welten in weniger als einer Sekunde geladen werden können. Diese Tatsache bemerkte auch ein ResetEra-User namens Zombiejames im neuesten Trailer: Bei Minute 0:44 dürft ihr den rasanten Weltenwechsel selbst bestaunen.

Kurz darauf antwortete James Stevenson, der Community Manager von Insomniac, dass die Ladezeiten in der Endversion des Spiels wahrscheinlich noch ein Stück schneller sein werden. Weil es im besagten Trailer etwa ein bis zwei Sekunden dauert, bis die neue Umgebung geladen wurde, könnt ihr euch auf eine Ladezeit von maximal einer Sekunde einstellen. Die Entwickler streben danach, aus der Hochgeschwindigkeits-SSD der PlayStation 5 wirklich das Maximum herauskitzeln.

Natürlich kommen auch die Funktionen des DualSense-Controllers zum Einsatz. In einem ausführlichen Interview erklärten zwei leitende Entwickler des Titels, wie genau das innovative Gamepad in die Spielerfahrung eingebunden wird. Die wichtigsten Aussagen wir für euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Neue Spielszenen folgen morgen Abend

Bereits morgen werden neue Inhalte zu „Ratchet & Clank: Rift Apart“ präsentiert. Um 23 Uhr nach deutscher Zeit bekommt ihr ganze 15 Minuten Gameplay zu sehen. Dadurch könnt ihr euch einen noch genaueren Eindruck vom Spiel machen und die Gameplay-Mechaniken unter die Lupe nehmen. Darüber hinaus werden zwei Indie-Titel vorgestellt.

Mit dem Trailer wusste Insomniac Games jedenfalls die Community zu überzeugen und erhielt überwiegend positives Feedback. Viele Fans in den Kommentaren gehen davon aus, dass uns mit „Ratchet & Clank: Rift Apart“ nicht weniger als ein Meisterwerk erwartet. Ob das neueste Jump ’n‘ Run-Abenteuer überzeugen kann, erfahren wir am 11. Juni 2021. An diesem Tag erscheint der Titel exklusiv für die PS5.

Quelle: ResetEra

