Terminator Resistance Enhanced: Die ersten 20 Minuten im Gameplay-Video

"Terminator: Resistance Enhanced" erscheint für die PS5.

Nach dem technisch wie spielerisch recht enttäuschenden Abschneiden auf den alten Konsolen wagen die Entwickler von Teyon mit „Terminator: Resistance Enhanced“ einen neuen Anlauf – dieses Mal auf der PlayStation 5.

Kurz vor dem PS5-Release Ende der Woche zeigt sich „Terminator: Resistance Enhanced“ heute in einem frisch veröffentlichten Gameplay-Video. Dieses ermöglicht euch einen Blick auf die ersten 20 Minuten der Shooter-Neuauflage und verdeutlicht euch, was in „Terminator: Resistance Enhanced“ technisch wie spielerisch geboten wird.

Diese Verbesserungen werden auf der PlayStation 5 geboten

Offiziellen Angaben zufolge soll „Terminator: Resistance Enhanced“ die Fehler des Originals mit zahlreichen Optimierungen vergessen machen und eine spürbar verbesserte Spielerfahrung liefern. Zum einen wurde im Rahmen der Enhanced-Version die Grafik des Science-Fiction-Shooters überarbeitetet. Hinzukommen eine Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde sowie die Unterstützung von HDR.

Zum Thema: Terminator Resistance: PS5-Upgrade könnte sich ein wenig verspäten

Ebenfalls versprochen werden der neue „Infiltrator“-Modus, schnellere Ladezeiten sowie exklusive Inhalte, die im Original nicht zu finden waren. „Terminator: Resistance Enhanced“ wird am 30. April 2021 für die PlayStation 5 veröffentlicht und euch in eine düstere Version der Zukunft entführen, in der die Menschen ein weiteres Mal um ihr Überleben kämpfen und den Kampf gegen die Maschinen aufnehmen.

Ergänzend zum Hauptspiel befindet sich eine Download-Erweiterung für die PlayStation 5- und PC-Versionen des Shooters in Entwicklung. Diese erscheint im Laufe des Sommers und wird eine komplett neue Geschichte erzählen. Weitere Details wurden bisher nicht genannt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Terminator: Resistance