Dungeons & Dragons Dark Alliance: Gameplay-Video zeigt komplette Mission

"Dungeons & Dragons: Dark Alliance" erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

„Dungeons & Dragons: Dark Alliance“ nähert sich mit großen Schritten der Veröffentlichung. Zuvor könnt ihr euch mithilfe eines neuen Gameplay-Videos von den Qualitäten des Action-Rollenspiels überzeugen. Es stammt aus dem Hause IGN und hat eine Länge von rund 24 Minuten.

Im neuen Gameplay-Video zu „Dungeons & Dragons: Dark Alliance“ sind die vier Charaktere des Titels zu sehen, darunter Drizzt Do’urden, Cattie Brie, Wulfgar und Bruenor Battlehammer. In den Fokus rückt letztendlich eine komplette Mission.

Mischung aus Hack-and-Slay und Rollenspiel

„Dungeons & Dragons: Dark Alliance“ gilt als geistiger Nachfolger zur „Baldur’s Gate: Dark Alliance“-Reihe und soll einige der Charaktere des Autors R. A. Salvatore auf das Spielfeld führen. Die Entwickler versprechen eine Kombination aus der „nervenaufreibenden Action eines Hack-and-Slay Dungeon Crawlers und dem Fortschritts- und Lootsystem eines Rollenspiels“.

„Mit lokalem oder Online Koop-Modus für bis zu vier Spieler können Fans den Krummsäbel-schwingenden Helden Drizzt Do’Urden oder seine einzigartigen Gefährten Catti-Brie, Bruenor oder Wulfgar spielen, während sie sich auf einem actionreichen Abenteuer durch die eisige Tundra von Icewind Dale begeben“, so die offizielle Beschreibung.

Weitere Meldungen zu Dungeons & Dragons: Dark Alliance:

„Dungeons & Dragons: Dark Alliance“ wird am 22. Juni 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht. Angekündigt wurde der Titel bereits im Jahr 2019. Hier das anfangs erwähnte Gameplay-Material, das weitere Einblicke in das Spiel gewährt:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dungeons & Dragons: Dark Alliance