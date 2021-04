PS5: Markteinführung in China steht bevor – Termin und Preise

Die PS5 erobert den chinesischen Markt, was dazu führen dürfte, dass sich die Liefersituation in anderen Regionen nochmals verschärft. Der Termin und auch die Preise stehen fest.

Hierzulande verweilt die PS5 seit November 2020 auf dem Markt.

Die PS5 ist ein begehrtes Stück Hardware, das seit dem Launch im vergangenen Jahr nur schwer zu bekommen ist. Während Sony nicht davon ausgeht, dass die Liefermenge im laufenden Geschäftsjahr, das bis Ende März 2022 läuft, signifikant gesteigert werden kann, müssen in Kürze mehr Märkte als bisher bedient werden. Denn die PS5 erobert China.

Termin und Preise

Die PS5 und die PlayStation 5 Digital Edition werden am 15. Mai 2021 auf dem chinesischen Festland veröffentlicht. Auch die Preise stehen fest. So kosten die Modelle 3.899 Yuan bzw. 3.099 Yuan, was umgerechnet rund 500 und 400 Euro sind. Der Vorverkauf startet am 29. April 2021 um 12:00 CST.

Weitere zum Launch erhältliche Produkte sind der DualSense Wireless Controller für 529 Yuan (68 Euro), das kabellose 3D-Headset Pulse für 749 Yuan (95 Euro), die HD-Kamera für 449 Yuan (57 Euro) und die DualSense-Ladestation für 229 Yuan (29 Euro).

PlayStation 5-Nutzer mit einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft haben in China außerdem Zugriff auf die PlayStation Plus Collection, die die folgenden 12 Spiele umfasst:

Final Fantasy XV

Gravity Rush 2

Hardcore Mecha

Helldivers: Dive Harder Edition

Horizon Zero Dawn / Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds

Journey

The Last Guardian

LittleBigPlanet 3

Loco Roco Remastered

Ratchet & Clank

Tearaway

WipEout Omega Collection

Eine Reihe von Spielen für den Launch-Zeitraum sind derzeit in Vorbereitung, darunter „Sackboy: A Big Adventure“, „Ratchet & Clank: Rift Apart“ und „Genshin Impact“.

Mehr zur PS5:

Bezugnehmend auf Deutschland ist weiterhin unklar, wann mit einer größeren Verfügbarkeit zu rechnen ist. Die Produktionskapazitäten schränken den Verkauf nach wie vor erheblich ein. Sony gab allerdings zu Protokoll, dass nach Lösungen gesucht wird, um diese Probleme umgehen zu können. Im Bereich des Möglichen seien eine Erweiterung der Zulieferkette und auch technische Änderungen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5