Ratchet & Clank Rift Apart: 16 Minuten Gameplay-Material veröffentlicht

In der gerade beendeten Mai-Ausgabe des State of Play-Formats präsentierten Sony und Insomniac Games gut 16 Minuten Gameplay-Material aus dem kommenden PS5-Exklusivspiel "Ratchet & Clank: Rift Apart".

"Ratchet & Clank: Rift Apart" erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5.

Im Rahmen von Sonys Mai-Ausgabe seines State of Play-Formats präsentierten Insomniac Games 16 Minuten Gameplay-Material aus ihrem kommenden PS5-Exklusivspiel „Ratchet & Clank: Rift Apart“. Das Video zeigt einen kompletten Abschnitt des Spiels und gewährt neben Zwischensequenzen ebenfalls einen genaueren Blick auf einen neuen Schauplatz des Spiels, Nefarious City, sowie neue Gameplay-Elemente.

Ratchet & Clank Rift Apart: Alter Lombax mit neuen Tricks

Das Video, welches ihr wie gewohnt weiter unten im Artikel findet, zeigt nach seiner Ankunft in Nefarious City. Dort lernt unser Lombax ein paar neue Tricks: An bestimmten Punkten der Spielwelt kann der flauschige Held nun an Wänden entlanglaufen und sich mit einem Dash-Move vor gegnerischen Attacken in Sicherheit bringen. Dies ist vor allem in den Kämpfen gegen stärkere Feinde nützlich, von denen am Anfang ebenfalls einer präsentiert wird.

Allerdings kann Ratchet diese Konfrontation nicht zu Ende bringen, denn mitten im Kampf wird er in einen Dimensionsspalt hineingezogen. Anderswo muss sich derweil auch die neue Lombax-Heldin Rivet, eine Widerstandskämpferin aus der Nefarious-Dimension, gemeinsam mit Clank mit einigen Gefahren herumschlagen. An ihrem Aufenthaltsort müssen sie versuchen, eine Alien-Schnecke zu erwischen, um auf deren Panzer pfeilschnell durchs Level zu flitzen.

Außerdem demonstrierten die Entwickler einige neue Waffen, mit denen Rivet im „Rift Apart“-Video mehrere Schergen von Dr. Nifarious aufs Korn nimmt. Darüber hinaus verspricht Marcus Smith, der Creative Director des Titels, der die Gamplay-Szenen kommentierte, viele weitere abwechslungsreiche Aufgaben für das fertige Spiel, unter anderem spezielle Clank-Puzzles, sowie aufregende Luft- und Arenakämpfe.

Dank der Leistungsfähigkeit der PlayStation 5 verspricht Smith des Weiteren mit „Ratchet & Clank: Rift Apart“ nichts weniger als das bis dato bestaussehende Spiel, für das Insomniac Games bisher verantwortlich zeichnete. Aufgrund der blitzschnellen Ladezeiten, des großen Detailreichtums der Spielwelt sowie diverser Features wie etwa des haptischen Feedbacks des DualSense-Controllers, soll der Titel ein würdiges Next-Gen-Game werden. Erstmals in der Geschichte der Reihe dürfen Spieler dabei mit einem Fotomodus auch eigene Schnappschüsse erstellen.

Zum Thema: Ratchet & Clank: Ladezeiten in der Endversion noch schneller als im Trailer

In „Ratchet & Clank: Rift Apart“ reist Bösewicht Dr. Nefarious in eine Realität, in der seine Pläne nicht immer von unseren Helden durchkreuzt werden, doch natürlich folgen diese ihm an diesen Ort. Dabei werden sie allerdings voneinander getrennt: Während sich Clank bei Rivet befindet und mit ihr fortan gemeinsam unterwegs ist, versucht Ratchet derweil, seinen Freund zu finden.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5.

Was ist eure Meinung zum neuen Gameplay-Material aus „Ratchet & Clank: Rift Apart“?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ratchet & Clank: Rift Apart