The Last of Us Part 2: Diese alternative Schluss-Szene wurde entfernt

Im kürzlichen Podcast "Script Apart" erzählte die Autorin von "The Last of Us Part 2", dass die Endszene ursprünglich ein wenig anders aussehen sollte. Weil eine bestimmte Sequenz den Entwicklern zu eindeutig war, haben sie sich dazu entschieden, diese zu entfernen.

Die Verantwortlichen haben sich dazu entschieden, die Schluss-Sequenz leicht abzuwandeln.

Achtung Spoiler: Wer das Ende von „The Last of Us Part 2“ noch nicht gesehen hat, sollte auf diesen Artikel verzichten.

Die Endsequenz des hochgelobten Action-Adventures von Naughty Dog ließ die Spieler mit ein paar Fragen zurück. Nachdem Ellie ihre Gegenspielerin Abby verschont hat, kehrt sie zurück zur idyllischen Farm, auf der sie bis zu ihrem Aufbruch mit Dina und ihrem Adoptivsohn lebte. Dabei findet sie lediglich verlassene Räumlichkeiten vor. Nach einem Flashback in die Vergangenheit akzeptiert Ellie den Tod von Joel und zieht alleine weiter. Vom Fenster aus sehen wir, wie sie das Farmgelände verlässt.

Was genau Ellie vor hat und wie es mit ihr und Dina weitergeht, geht aus der Schluss-Szene nicht hervor.

In einem aktuellen Podcast namens Script Apart erzählte die Co-Autorin Halley Gross, wie das Ende ursprünglich aussehen sollte. Dabei handelt es sich nicht um einen komplett anderen Handlungsausgang, sondern eine leicht abgewandelte Schluss-Sequenz: Eigentlich sollte Ellie im verlassenen Farm-Gebäude ein Spielzeug vom kleinen JJ finden, das sie in ihren Rucksack packt und erst daraufhin loszieht.

Mehr Freiraum für Spekulationen

Weil dadurch aber der Freiraum für Fan-Spekulationen genommen wurde, haben sie sich dazu entschieden, diese Szene zu entfernen. Dieses Ziel haben sie danit wohl erreicht: Auf verschiedenen Online-Portalen wurde fleißig über das Ende diskutiert.

Zum Beispiel sieht man bei Ellies Rückkehr, dass sie Dinas Armband trägt. Dadurch kam die Theorie auf, dass sie zuvor bereits nach Jackson zurückgekehrt ist und sich dort mit Dina versöhnt hat. Zudem wirkt sie nicht besonders überrascht, dass Dina und JJ verschwunden sind. Es wurde vermutet, dass sie zur Farm lediglich zurückgekehrt ist, um mit Joels Tod abzuschließen.

Ansonsten haben wir in der Podcast-Folge erfahren, warum aus dem ursprünglich geplanten Kinofilm nichts geworden ist und dass ein grober Entwurf für einen dritten „The Last of Us“-Teil bereits feststeht. Ob dieser eines Tages umgesetzt wird, steht jedoch in den Sternen.

„The Last of Us Part 2“ ist am 19. Juni 2020 exklusiv für PS4 erschienen.

