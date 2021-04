Castlevania: Actionreicher Trailer zur finalen 4. Staffel veröffentlicht

Die 4. Staffel von "Castlevania" wird Trevor Belmonts Geschichte abschließen.

Nachdem VoD-Anbieter Netflix vor zwei Wochen den Termin der 4. und gleichzeitig letzten „Castlevania“-Staffel angekündigt hatte, folgte gestern Abend ein erster Trailer zum Finale der Zeichentrickserie. Das actionreiche Video, das einmal mehr die uns bekannten Charaktere rund um Monsterjäger Trevor Belmont in Aktion zeigt, könnt ihr euch weiter unten im Artikel ansehen.

Castlevania: 4. Season beendet Trevor Belmonts Geschichte

Das Ende aller Zeiten hat begonnen: Die Walachei wird ins Chaos gestürzt, als mehrere Fraktionen aufeinanderprallen. Einige versuchen, den gefallenen Graf Dracula von den Toten zurückzuholen, während Trevor und seine Freundin Sypha alles daran setzen, um dieses Vorhaben zu stoppen. Derweil ziehen sich andernorts dunkle Mächte zusammen, die das Land in Blut tränken wollen.

Die „Castlevania“-Zeichentrickserie basiert lose auf dem SNES-Klassiker „Castlevania 3: Dracula’s Curse“ von Konami und entsteht in den beiden Studios Frederator („Adventure Time“) sowie Powerhouse Animation („Blood of Zeus“). Als Regisseur der Produktion zeichnet Sam Deats verantwortlich, während das Drehbuch aus der Feder von Comicautor Warren Ellis stammt, der mittlerweile nicht mehr an der Serie mitwirkt.

Zum Thema: Devil May Cry: Neue Animationsserie vom Castlevania-Macher

Obwohl Netflix bereits bestätigte, dass die 4. Staffel von „Castlevania“ gleichzeitig die letzte rund um Trevor Belmont, Sypha & Co. sein wird, dürfen sich Fans Hoffnungen auf mehr Abenteuer in dieser Welt machen. Aus einem Bericht des vertrauenswürdigen Branchenmagazins Deadline geht hervor, dass Netflix bereits Interesse an einer neuen Serie zeigen würde, die im selben Universum spielen und neue Figuren in den Fokus rücken soll.

Die finale 4. Staffel von „Castlevania“ startet am 13. Mai 2021 exklusiv bei Netflix.

Was ist eure Meinung zum Trailer und freut ihr euch bereits auf das „Castlevania“-Finale?

