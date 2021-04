Destiny 2: Hotfix 3.1.1.3 steht bereit – Diese Verbesserungen warten

"Destiny 2" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Kurz vor dem Start ins Wochenende bedachten die Entwickler von Bungie den hauseigenen Online-Multiplayer-Titel „Destiny 2“ mit einem weiteren Hotfix.

Dieser wurde unter der Versionsbezeichnung 3.1.1.3 ins Rennen geschickt und bringt laut offiziellen Angaben diverse Optimierungen und Bugfixes mit sich. Zum einen wurde beispielsweise das Problem behoben, das laut Entwicklerangaben zu Abstürzen führen konnte, die in einem „Calabrese“-Fehlercode resultierten.

Des Weiteren nahmen sich die Entwickler von Bungie einem Fehler an, der bei dem Titanen-Anwärter-Rüstungsset aus dem Everversum dafür sorgen konnte, dass die Titanen in der First-Person-Perspektive unsichtbar wurden. Welche Probleme und Bugs sonst noch in Angriff genommen wurden, verrät euch ein Blick auf den angehängten Changelog.

AKTIVITÄTEN

Der Turm

Ein gelegentlich auftretender Absturz wurde behoben, der in einem Calabrese-Fehlercode resultierte.

GAMEPLAY UND AKTIONEN

Rüstung

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Titanen-Anwärter-Rüstungsset aus dem Everversum Titanen in der Egoperspektive unsichtbar machte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Leuchten an Hüter-Spiele-Rüstung für Warlocks verschwand, wenn manche Shader angewendet wurden.

Hüter-Spiele

Ein Problem wurde behoben, bei dem Tägliche Hüter-Spiele-Beutezüge an Folgetagen nicht wiedererlangt werden konnten, nachdem sie abgeschlossen wurden.

