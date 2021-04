S.T.A.L.K.E.R. 2: Umsetzungen für die alten Konsolen laut Entwicklern „unmöglich“

"S.T.A.L.K.E.R. 2" wird nicht für die alten Konsolen erscheinen.

Aktuell arbeiten die Entwickler von GSC Game World fieberhaft an der Fertigstellung ihres aktuellen Projekts „S.T.A.L.K.E.R. 2“.

In einem aktuellen Interview stellte sich Zakhar Bocharov von GSC Game World unter anderem der Frage, ob sein Studio bei den Arbeiten an „S.T.A.L.K.E.R. 2“ eine Cross-Generation-Veröffentlichung in Betracht zieht. Wie Bocharov klar stellte, sollten wir nicht mit Umsetzungen für die PlayStation 4 beziehungsweise die Xbox One rechnen, da es technisch nicht möglich sei, „S.T.A.L.K.E.R. 2“ auf den mittlerweile betagten Konsolen zu realisieren.

Die PlayStation 5 geht erst einmal leer aus

Daher werden sich die Macher von GSC Game World ausschließlich auf den PC und die neue Konsolen-Hardware konzentrieren. Wie die Verantwortlichen des Studios in dieser Woche bereits klar stellten, konzentrieren sich die Entwickler aktuell auf die Versionen für den PC sowie die Xbox Series X/S. Eine PlayStation 5-Version zu „S.T.A.L.K.E.R. 2“ sei aktuell nicht geplant.

Zum Thema: S.T.A.L.K.E.R. 2: Aktuell keine PS5-Version geplant

„Für den Moment gibt es keine Pläne. Wir haben mit Microsoft über die Möglichkeiten verhandelt und sahen mehrere gute Möglichkeiten für die Marke – einschließlich Game Pass“, hieß es hierzu kurz und knapp.

Ob eine PlayStation 5-Portierung zu einem späteren Zeitpunkt folgen könnte, wurde offen gelassen.

