Streets of Rage 4: Neuer DLC-Charakter Max Thunder im Trailer vorgestellt

Aktuell wird am "Mr. X Nightmare" genannten DLC zum Beat'em Up "Streets of Rage 4" gearbeitet. Mit von der Partie ist unter anderem der neue Charakter Max Thunder, der sich heute in einem frisch veröffentlichten Trailer zeigt.

Vor einigen Wochen kündigten die Verantwortlichen von Dotemu und Lizardcube den umfangreichen „Mr. X Nightmare“-DLC zum erfolgreichen Beat’em Up „Streets of Rage 4“ an.

Zu den gebotenen Inhalten gehören unter anderem drei neue Download-Charaktere. Nach Estel Aguirre wurde mit Max Thunder heute der nächste Streiter vorgestellt und in einem Trailer präsentiert. Das besagte Video haben wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden. Zu sehen sind sowohl der neue Streiter Max Thunder als auch dessen Move-Set.

Neue Charaktere und ein Survival-Modus

Das „Mr. X Nightmare“ genannte Download-Paket zu „Streets of Rage 4“ wird im Laufe des Jahres für alle Plattformen, für die das Beat’em Up erhältlich ist, veröffentlicht. Geboten werden zum einen drei neue Charaktere, die für spielerische Abwechslung sorgen sollen. Hinzukommt ein spezieller Survival-Modus, in dem die Fähigkeiten der Spieler auf eine ernsthafte Probe gestellt werden.

Beim kostenpflichtigen „Mr. X Nightmare“-DLC wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen befindet sich zudem ein kostenloses Content-Update in Arbeit, das ebenfalls in diesem Jahr erscheint und neue Inhalte mit sich bringt. Weitere Details zum Gratis-DLC werden laut Entwicklerangaben zu gegebener Zeit folgen.

„Streets of Rage 4“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich.

