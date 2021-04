Subnautica Below Zero: Neuer Trailer zeigt Spielszenen aus der PS5-Version

"Subnautica: Below Zero" hat einen neuen Trailer erhalten, der die PS5-Version in den Mittelpunkt stellt. Auch bei diesem Spiel kommen die Funktionen des DualSense-Controllers zum Einsatz. Je nach Wahl dürft ihr das Spiel in einer 4K-Auflösung oder flüssigen 60 Bildern pro Sekunde erleben.

Erkundet eine fabelhafte Unterwasserwelt.

Im kommenden Monat erscheint das eisige Survival-Abenteuer „Subnautica: Below Zero“ für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC. Die kürzliche State of Play-Ausgabe wurde von den Verantwortlichen genutzt, um diesbezüglich einen neuen Trailer zu zeigen. Darin zu sehen ist eine Mischung aus Gameplay-Szenen und Aufnahmen aus dem Fotomodus, die alle auf der PS5 aufgezeichnet wurden.

Ihr findet euch auf einem fremden Planeten wieder, der sich durch eine frostige Landschaft auszeichnet. Das Besondere hier ist jedoch die vielfältige Unterwasserwelt. Um das Geheimnis des Planeten aufzudecken, müsst ihr Gegenstände verschiedenster Art herstellen und euren Unterschlupf ausbauen, um euer Überleben zu sichern. Dabei solltet ihr euch vor den zahlreichen Monstern in Acht nehmen, die in den Tiefen des Meeres auf euch lauern. Ein paar davon bekommt ihr im Trailer zu Gesicht.

DualSense-Features und Performance-Modus bestätigt

Auch bei diesem Spiel wird der DualSense-Controller der PS5 unterstützt. In entscheidenden Momenten erhaltet ihr haptische und akustische Signale, die für eine intensivere Erfahrung sorgen. Die neue Sony-Konsole ermöglicht eine „kristallklare Spielerfahrung“. Ihr könnt zwischen einer 4K-Auflösung und einem optionalen Performance-Modus wählen, der euch 60 Bilder pro Sekunde bietet.

Falls ihr den Vorgänger für die PS4 besitzt, könnt ihr ein kostenloses Upgrade auf die digitale PS5-Version vornehmen. Wenn ihr euch „Subnautica: Below Zero“ für die abgelöste Konsole kauft, erhaltet ihr ebenfalls ein Gratis-Upgrade auf die New-Gen-Version.

„Subnautica: Below Zero“ kommt am 14. Mai in den Handel.

