F.I.S.T. Forged in Shadow Torch: Das Metroidvania hat die finale Phase der Entwicklung erreicht

Das chinesische Entwicklerstudio TiGames hat einige neue Informationen zu dem kommenden Metroidvania "F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch" enthüllt. Demnach befindet sich das Spiel kurz vor der Fertigstellung.

Seit einiger Zeit war nichts mehr zum kommenden Metroidvania „F.I.S.T: Forged in Shadow Torch“ zu hören gewesen. Nun haben sich die zuständigen Entwickler von TiGames zurückgemeldet und einige neue Informationen mitgeteilt.

Zahlreiche Verbesserungen seit dem letzten Jahr

Demnach hat man die finale Phase der Entwicklung erreicht. In einem Entwicklerbeitrag heißt es: „Wir stellen gerade die letzten Teile des Spiels fertig ─ Lokalisation, Voice Acting, Balancing, Debugs und andere Arbeiten. Außerdem haben wir großartige Unterstützung vom PlayStation China Hero Project bei den Anpassungsarbeiten für die PlayStation 5-Version erhalten.“

Im Vergleich zum letzten Jahr soll sich einiges an „F.I.S.T: Forged in Shadow Torch“ verändert haben. Unter anderem wurden die Erzählung und die Dialogen aufgewertet, die Herausforderungen, Nebenmissionen und Sammelaufgaben wurden abwechslungsreicher gestaltet, die Materialien, Texturen und Beleuchtung in allen Leveln wurden verbessert und das Skill-Design sowie das Kampfsystem wurden optimiert.

Außerdem hat man die Soundeffekte überarbeitet und die Benutzeroberfläche neu entworfen, damit sie zum Artstyle passt. Auch die Benutzerfreundlichkeit des Spiels wurden mit weiteren Hinweisen und Erklärungen ausgebaut.

Mitte Mai wird man das Spiel im Ragmen der GAMECORES-Tour in Peking erneut vorstellen. Der aktuelle Build soll der Qualität der Launch-Version sehr nah sein, sodass man in den nächsten Wochen auch weitere Informationen zum Erscheinungstermin und Preis enthüllen wird.

„F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch“ erscheint im Frühling 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Steam). Hier ist noch einmal der aktuellste Trailer zum Spiel:

