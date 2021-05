Konami: E3-Teilnahme abgesagt, aber Schlüsselprojekte in Arbeit

Konami wird nicht an der E3 2021 teilnehmen. Dennoch werkelt das Unternehmen an einigen Schlüsselprojekten, die in den kommenden Monaten vorgestellt werden sollen.

Zählt ein neues "Metal Gear" zu den Schlüsselprojekten?

Die E3 2021 nähert sich mit großen Schritten. Doch es handelt sich längst um kein Event mehr, das von allen Branchengrößen Beachtung geschenkt bekommt. Unternehmen wie Sony und Electronic Arts werden nicht am Event teilnehmen.

Bestätigt wurden hingegen Auftritte von Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games und Koch Media. Auch Konami bestätigte zunächst eine Teilnahme, zog diese aber inzwischen wieder zurück.

Schlüsselprojekte in Arbeit

Das heißt, Konami wird nicht an der E3 2021 teilnehmen. Das Unternehmen befindet sich allerdings „in der tiefen Entwicklung einer Reihe von Schlüsselprojekten“, heißt es in einem Statement. Informationen zu diesen Projekten sind für die „kommenden Monate“ geplant.

Konamis E3-Absage im Wortlaut: „Aus zeitlichen Gründen werden wir dieses Jahr nicht in der Lage sein, auf der E3 zu präsentieren. Wir möchten unseren Fans versichern, dass wir uns in der Entwicklung einiger Schlüsselprojekte befinden, also bleibt bitte dran für einige Updates in den kommenden Monaten.“

Auch die Relevanz der Messe wurde nochmals angesprochen: „Obwohl wir dieses Jahr nicht teilnehmen, haben wir großen Respekt vor der ESA und wissen, dass 2021 ein großer Erfolg wird. Wir werden die ESA weiterhin unterstützen und wünschen allen Teilnehmern der diesjährigen Messe das Beste.“

Die Entertainment Software Association (ESA) gab kürzlich bekannt, dass die E3 2021 aufgrund der weiterhin grassierenden COVID-19-Pandemie als reines Online-Event veranstaltet wird. Auch der Termin wurde genannt. So könnt ihr die Show vom 12. bis zum 15. Juni 2021 verfolgen. Unsere Meldung dazu findet ihr hier.

