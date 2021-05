Call of Duty Modern Warfare 3: Zeitexklusives Kampagnen-Remaster für PlayStation?

Die Kampagne von "Call of Duty: Modern Warfare 3" könntet ihr bald mit aufgehübschter Grafik erleben.

In den kommenden Monaten könnte eine Neuauflage der MW3-Kampagne aus dem Jahr 2011 erscheinen. Laut aktuellen Insider-Informationen erscheint das Kampagnen-Remaster einen Monat lang zeitexklusiv für PlayStation, wodurch die Sony-Community etwas früher in den Genuss der dramatischen Handlung kommt.

Der ausschlaggebende Hinweis stammt von „TheMW2Ghost“, der zuvor mit einigen Leaks auf sich aufmerksam machen konnte. Er wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass das Remaster im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf den Markt kommen sollte. Kurz darauf ging er näher darauf ein und schrieb, dass dieser Release-Zeitraum der ursprüngliche Plan war. Inzwischen ist er sich jedoch nicht mehr sicher, ob daran festgehalten wird. Die Kampagne soll aber auf jeden Fall im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden.

Ein weiterer Hinweis ist bereits vor einiger Zeit aufgetaucht: In den Spieldateien des Battle Royale-Shooters „Call of Duty: Warzone“ wurde ein Bundle entdeckt, das den „Modern Warfare“-Charakter John Soap Mactavish enthält. Dieses Paket könnte passend zum Release der neu aufgelegten Kampagne in den Shop kommen.

MW2-Kampagne wurde bereits neu aufgelegt

Nachdem im vergangenen Jahr bereits die Kampagne von „Modern Warfare 2“ mit modernisierter Grafik veröffentlicht wurde, ist es jedenfalls nicht unwahrscheinlich, dass wir eine weitere Kampagnen-Neuauflage sehen werden.

Activision hat den Fokus offenbar komplett auf die „Call of Duty“-Reihe verlagert. Fast alle zuständigen Entwicklerstudios sind mittlerweile an der Produktion beteiligt. Am Freitag haben wir zudem erfahren, dass Toys for Bob damit beauftragt wurde, bei der Entwicklung von „Call of Duty: Warzone“ auszuhelfen. Des Weiteren tauchte kürzlich das Gerücht auf, dass wir dieses Jahr keinen neuen Ableger erhalten werden und stattdessen eine Neuauflage des MW2-Multiplayers bekommen.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ wurde am 8. November 2011 auf den Markt gebracht und zählt bis heute zu den beliebtesten Ablegern der Shooter-Reihe.

