Resident Evil Village: Offenere Areale sollen zur Erkundung einladen

"Resident Evil Village" erscheint in wenigen Tagen.

Mit „Resident Evil Village“ geht die beliebte Horror-Serie aus dem Hause Capcom in der nächsten Woche in ihre nächste Runde.

Kurz vor dem Release von „Resident Evil Village“ ging Game-Director Morimasa Sato in einem aktuellen Interview noch einmal auf sein neues Projekt ein und hob dabei vor allem die im Vergleich mit den Vorgängern deutlich offeneren Areale hervor. Mit diesen möchten die Entwickler die Spieler dazu animieren, die Spielwelt zu erkunden und die diversen Geheimnisse zu entdecken.

Optionale Inhalte warten auf Entdecker

„Dies ist in der Tat eine der größten Neuerungen in Village“, führte Sato aus. „Wir haben eine offenere Umgebung vorbereitet und im Grunde sagen wir dem Spieler, er soll Spaß daran haben. Das ist etwas, das Resident Evil bisher nie getan hat. Während die Hauptgeschichte immer noch in der unserer Meinung nach besten Reihenfolge voranschreitet, um sie zu erleben, ist es durchaus möglich, die Ziele zu ignorieren und sich einfach in der Welt des Spiels zu verlieren.“

Und weiter: „Es gibt viele Häuser, die Sie völlig ignorieren können, aber da wir der Meinung sind, dass es wichtig ist, die Erkundungsbereitschaft des Spielers zu belohnen, gibt es immer etwas Interessantes zu entdecken. Wir haben uns wirklich sehr bemüht, die Erkundung von Village lohnenswert zu gestalten.“

„Die Tatsache, dass Village so viele optionale Inhalte bietet, macht es sehr anders als frühere Teile der Serie. Ich würde fast so weit gehen und sagen, dass wir zu viele Abzweigungen haben. Wenn du also alles erleben willst, wirst du wirklich sehr lange brauchen.“

„Resident Evil Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für die Konsolen und den PC.

